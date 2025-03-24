Новое исследование с участием 776 экспертов Procter & Gamble показало, что отдельные сотрудники, использующие искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности, могут работать так же эффективно, как традиционные команды из двух напарников без нейросетей.

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В ходе однодневных семинаров участники разрабатывали идеи продуктов для различных бизнес-подразделений P&G. Команды состояли из одного коммерческого и одного технического специалиста. Половина команд и индивидуальных участников получила доступ к GPT-4 и GPT-4o. Результаты показали, что команды без ИИ превзошли отдельных сотрудников на 24%, однако эффективность отдельных сотрудников с ИИ выросла на 37%, сравнявшись с показателями команд без ИИ.

Команды, применявшие ИИ, продемонстрировали наилучшие результаты (в среднем на 39%) и были примерно в три раза более склонны создавать решения, входящие в верхние 10% по качеству. Группы, использующие ИИ, работали на 12-16% быстрее, представляя более подробные решения. Более 75% контента, сгенерированного ИИ, в итоге шло в финальную версию проекта.

Нейросети также сбалансировали различия в экспертизе между техническими и коммерческими специалистами. Без ИИ технические эксперты концентрировались на технических решениях, а эксперты по продажам — на рыночных аспектах. С помощью виртуального помощника обе группы начали создавать более разносторонние предложения. Особенно заметен этот эффект был среди менее опытных сотрудников, которые с ИИ достигали производительности, сравнимой с опытными командами.

Авторы исследования отмечают, что оно имеет ограничения: формат однодневного семинара не отражает сложность реальной корпоративной среды, где работа обычно включает многократные итерации в течение длительного времени. Также остаются открытыми вопросы о том, как интеграция ИИ влияет на развитие навыков и передачу знаний в долгосрочной перспективе.