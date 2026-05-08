Исследователи из японского Технологического университета Тоёхаси проанализировали агломерации Айти, Сингапура и Мюнхена и выяснили, какие факторы делают города привлекательными для стартапов.

Авторы разработали модель, которая одновременно оценивает качество деловой среды и качество жизни — как в цифровом, так и в физическом измерении. Анализ показал, что самым значимым фактором для стартапов оказалось снижение корпоративного налога. Именно этот фактор сильнее всего влияет на выбор города для регистрации и переезда.

Вторым по значимости фактором оказалась транспортная доступность — развитая сеть дорог, железных дорог и международных авиарейсов. Авиасообщение важно не только для основателей стартапов, но и для инвесторов, партнеров и обычных жителей города.

Та же логика работает и для других факторов из первой пятерки. Снижение преступности, качество воздуха, наличие скоростного железнодорожного сообщения — все это одинаково значимо как для предпринимателя, так и для любого другого горожанина. Иными словами, меры по привлечению стартапов во многом совпадают с тем, что делает город комфортным для жизни в целом — поэтому отдельная «стартап-политика» часто мало отличается от обычной городской политики.

Среди трех исследованных агломераций лучшие условия для бизнеса показал Сингапур, обогнав Мюнхен и Айти. При этом по качеству жизни лидером оказался японский Айти. Цифровые сервисы — электронные госуслуги, быстрый интернет и развитая онлайн-инфраструктура — тоже играют важную роль, однако сами по себе не определяют привлекательность города. Исследователи пришли к выводу, что они скорее усиливают базовые преимущества городской среды, чем заменяют их.

Ведущий исследователь Мустафа Мутахари отмечает, что стартапы реагируют не на отдельные льготы, а на общую систему условий в городе. «Наиболее эффективные города — те, которые стратегически интегрируют экономическую конкурентоспособность с человеческим благополучием, а не отдают приоритет одному в ущерб другому», — цитирует его пресс-служба университета. На практике это означает, что сочетание разных мер работает эффективнее любой отдельной инициативы.

Следующим этапом станет создание инструмента для городских администраций, который позволит моделировать разные сценарии и адаптировать политику привлечения стартапов под конкретные города.

