Исследование «Авито Услуг» и «МТС Optimus» показало, что по мере роста бизнеса предприниматели все чаще используют сразу несколько цифровых инструментов. Большинство опрошенных применяют мессенджеры, приложения для заметок и CRM-системы, что повышает риск потери данных и усложняет контроль за задачами. Подробности — в распоряжении «Инка».

Seo Galaxy, Unsplash

Согласно исследованию, 57% предпринимателей работают с мессенджерами и заметками, 28% используют офисные пакеты и программы для онлайн-встреч, а 27% — отдельные CRM-системы. Это усложняет контроль за задачами, поскольку информация и договоренности распределяются по разным сервисам и не объединены в единую систему.

Кроме того, треть бизнесменов сталкивается с трудностями при создании и продвижении сайтов и онлайн-рекламы, каждый пятый — с освоением новых технологий, а каждый десятый отмечает высокую административную нагрузку. При выборе цифровых решений предприниматели обращают внимание на возможности для привлечения клиентов (40%), низкий порог входа (39%), интеграцию с мессенджерами и CRM (24%) и безопасность сделок (23%).

Многие владельцы бизнеса предпочитают платформенные решения, которые позволяют решать ключевые задачи в одном месте. Так, на «Авито Услуги» в 2025 году заметно выросло количество предложений во многих категориях. Особенно популярными стали грузоперевозки: по городу предприниматели выбирали эту услугу в 9,5 раза чаще, а между странами — в 5,6 раза.

Развитие онлайн-форматов и дистанционного обучения увеличило спрос на образовательные услуги. Объявлений от преподавателей иностранных языков стало в 6,4 раза больше, по музыке и театральному искусству — в 6,2 раза, а репетиторов по школьным предметам — в 5,5 раза.

Еще одна важная для предпринимателей ниша — деловые услуги, связанные с маркетингом и продвижением бизнеса. Эксперты по работе с маркетплейсами, объявлениями и онлайн-картами публиковали в 5,2 раза больше предложений, специалисты по SEO и контекстной рекламе — в 4,6 раза, а продвижение в соцсетях выросло в 4,3 раза.

Предприниматели стали активнее предлагать услуги по ремонту техники и строительству. Объявлений о ремонте холодильников и морозильников стало в 4,7 раза больше, по аренде оборудования — в 4,5 раза. Земляные работы увеличились в 3,1 раза, кровельные и электромонтажные работы — в 2,9 раза.