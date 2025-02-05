В своем эксперименте исследователи изучили влияние времени суток на психическое здоровье, включая симптомы депрессии и тревожности, а также уровень счастья, удовлетворенности жизнью, а также чувство цели и одиночества. Кроме этого, они проанализировали, изменяются ли эти показатели в зависимости от дня недели, сезона или года.

В рамках анализа использовались данные из исследования «Социальные последствия COVID-19», проводимого Университетским колледжем Лондона начиная с марта 2020 года и продолжавшегося до марта 2022 года. Опросы включали проверенные инструменты оценки и прямые вопросы о счастье, удовлетворенности и смысле жизни.

Каждый такой опрос содержал временные рамки, указывающие время суток (с 6 утра до полуночи), день недели, сезон и год (2020, 2021, 2022). Также были учтены такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность, уровень образования, статус занятости и место жительства, а также наличие диагностированных физических и психических заболеваний.

В результате была собрана информация о 49 218 участниках, 76,5% из которых — женщины. В выборке значительно преобладали люди с высшим образованием (68%), тогда как представители этнических меньшинств были недостаточно представлены (6%).

Исследование выявило четкую связь между показателями психического здоровья и общей удовлетворенностью в течение дня.

В большинстве случаев наилучшее настроение, с минимальными проявлениями депрессии, тревоги и одиночества, а также с высокими уровнями счастья, удовлетворенности жизнью и ценности своего существования наблюдалось утром. Тогда как, худшие показатели были зафиксированы ближе к полуночи.

Влияние дней недели оказалось менее очевидным. В выходные дни психическое здоровье и самочувствие были более переменчивыми по сравнению с будними днями.

Кроме того, уровни счастья, удовлетворенности жизнью и чувства ценности были выше по понедельникам и пятницам, нежели по воскресеньям и вторникам. При этом не было заметных различий в уровне одиночества в зависимости от дня недели.

Тем не менее данные продемонстрировали очевидное воздействие времен года на настроение людей. В отличие от зимнего периода, весной, летом и осенью отмечалось снижение уровня симптомов депрессии, тревожности и одиночества, а также повышенные показатели счастья и удовлетворенности жизнью.

При этом сезонные изменения не оказали влияния на выявленные закономерности в течение дня.

С 2020 года, ставшего первым годом пандемии, психическое здоровье и общее самочувствие людей постепенно улучшалось. Однако проведенное методом наблюдения исследование не позволяет установить причинно-следственные связи, а результаты могут быть подвержены влиянию времени заполнения анкет и различным факторам, таким как циклы сна, местоположение или погодные условия.

Исследователи предполагают, что изменения психического состояния могут быть связаны с биологическими ритмами, например, уровнем кортизола, но также подчеркивают, что различия между буднями и выходными могут оказывать значительное влияние на результаты.

Исследователи были удивлены тем, что суточные ритмы психического здоровья и самочувствия остаются постоянными в течение года, хотя продолжительность светового дня считается одной из главных причин сезонных изменений настроения.

Они предполагают, что на колебания психического благополучия в зависимости от времени года, могут также влиять погодные условия, такие как температура, осадки и влажность, а также различные социокультурные циклы, включая культурные праздники и особенности занятости.

Ранее исследователи из Южной Кореи обнаружили, что при каждом повышении среднегодовой температуры воздуха на 1°C по сравнению со средней температурой в период 1961–1990 годов из-за изменения климата вероятность наличия умеренных симптомов депрессии увеличивалась на 13%. Эта связь была особенно выражена в городских районах.