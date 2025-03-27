Русская школа управления (РШУ) выяснила, как российские работодатели управляют лояльностью персонала. Для этого эксперты опросили более 1 тыс. представителей компаний из разных отраслей бизнеса. Оказалось, что компании охотно поощряют опытных и инициативных работников, но при этом редко интересуются их реальной удовлетворенностью работой. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Исследование показало, что всего руководство 26% организаций регулярно (раз в квартал и чаще) обсуждают с сотрудниками их уровень удовлетворенности. Еще 44% делают это раз в полгода или год, а 26% ждут, пока работники сами поднимут этот вопрос. 4% компаний и вовсе не общаются с персоналом на эти темы.

Вместе с тем такие беседы часто проводятся при увольнении сотрудников. 70% работодателей используют exit-интервью, чтобы выяснить причины ухода и понять, что стоит улучшить в работе. При этом всегда так поступают в 33% компаний, а в 37% — выборочно, в зависимости от должности. Еще 30% сообщили, что не используют этот инструмент.

При этом 46% работодателей заявили, что готовы поощрять сотрудников за лояльность — у них есть надбавки за стаж и бонусы за долгую работу в компании. Однако 54% респондентов признались, что не используют эти инструменты мотивации.

Представители 70% компаний сообщили, что у них есть система поощрений за инициативность и результативность. Это говорит о том, что работодатели ценят активных сотрудников и готовы стимулировать их развитие. Вместе с тем 30% компаний не используют такие механизмы мотивации.

Также многие уделяют внимание лояльности новых сотрудников. Так, в 62% компаний действует система наставничества, которая помогает новичкам адаптироваться и быстрее войти в работу. Но 38% опрошенных заявили, что у них подобной практики пока нет.

По словам директора РШУ Анастасии Боровской, сотрудникам важно чувствовать, что их вклад ценят не только материально, но и через признание заслуг, возможности развития и честный диалог с руководством.

Она отметила, что 70% компаний платят за результат, но лишь 26% регулярно обсуждают с командой удовлетворенность работой. Эксперт считает, что именно это приводит к тому, что бизнес теряет лояльность — сотрудники уходят не из-за недостатка бонусов, а из-за ощущения, что их не слышат.