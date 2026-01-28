Большинство россиян в целом понимают, что такое персональные данные, но испытывают трудности с их практической защитой. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Почты» Mail и Hi-Tech Mail, посвященного цифровой безопасности. Подробности — в распоряжении «Инка».

Sasun Bughdaryan/Unsplash

Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (49%) правильно определяют персональные данные как информацию, позволяющую идентифицировать человека. Еще 36% считают, что к этой категории относится любая информация о личности, а 14% ограничивают ее данными из официальных документов.

Когда речь заходит о конкретных примерах, участники чаще всего называли ФИО (17%), номер телефона (15%) и адрес электронной почты (11%). Логины и пароли к ним отнесли только 6% опрошенных. При этом более половины (51%) отметили в ответе все предложенные варианты.

Оценивая собственные знания в сфере защиты данных, полностью уверенными в них оказались лишь 14% респондентов. Достаточным уровень своих компетенций считают 44%. В то же время 32% признали, что их знаний, скорее, недостаточно, а каждый десятый (10%) прямо указал на их нехватку.

С утечками персональных данных на практике сталкивался почти каждый второй участник опроса (45%). Около трети (32%) сообщили, что никогда с этим не сталкивались, а 23% не уверены, была ли их информация скомпрометирована.

Как отметил директор по продукту Mail Сергей Прокудин, защита персональных данных — это не только технический вопрос, но и важный шаг к сохранению личной безопасности и доверия в цифровом пространстве.

Большинство пользователей осознают важность использования уникальных паролей: 72% заявили, что применяют разные пароли для разных сервисов, а 19% делают это иногда. Тем не менее, 4% используют один и тот же пароль повсеместно, а 5% никогда не задумывались об этом.

Регулярно обновляют свои пароли лишь 26% респондентов. Около 39% делают это редко, 27% — только при подозрении на взлом, а 8% признались, что никогда не меняют пароли.

Перед вводом личных данных на сайтах их проверяют 54% опрошенных, еще 25% делают это время от времени. При этом 9% не проверяют ресурсы вовсе, а 13% не знают, как это сделать правильно.

Среди наиболее распространенных мер защиты пользователи назвали ограничение личной информации в соцсетях (27%), осторожность при переходе по ссылкам (26%), двухфакторную аутентификацию (23%) и использование антивирусных программ (22%). Лишь 1% респондентов не применяет никаких мер защиты.

