Основным препятствием для профессионального роста 40% опрошенных россиян считают страх перед переменами, а 35% жалуются на отсутствие нужных связей. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,2 тысячи экономически активных жителей страны. Подробности — в распоряжении «Инка».

При этом большинство (61%) все же оценивают свою карьеру как успешную. Интересно, что главным признаком успеха респонденты считают не деньги или должность, а удовольствие от того, чем занимаешься, — этот вариант выбрали 73% участников. Высокий доход оказался на втором месте (66%), а развитые профессиональные навыки — на третьем (60%).

Признание коллег важно для 40% опрошенных, а возможность уделять время семье и саморазвитию — для 36%. Высокий пост в иерархии ценен лишь для четверти респондентов, а дорогие машины, часы и брендовая одежда — всего для 8%. Медийность и раскрученный личный бренд важны только для 7%.

Среди других барьеров на пути к карьерным высотах опрошенные назвали нежелание брать на себя ответственность (34%), лень и отсутствие дисциплины (по 32%), а также неумение общаться с людьми (29%). Почти треть респондентов (28%) сетуют на отсутствие целей, столько же — на возрастные ограничения. Еще 27% признаются, что не умеют правильно распределять время и силы. Каждый четвертый жалуется на плохие отношения с руководством или собственную безынициативность. Примечательно, что только 5% уверены в том, что на их пути к успеху не стоит никаких преград.

