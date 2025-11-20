При совершении онлайн-покупок 60% россиян хотя бы раз становились жертвами мошенников. Это выяснил исследовательский центр «Позиция» в результате опроса 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов, пишет ТАСС.

Наиболее распространенной тактикой мошенников (30% случаев) стали просьбы перевести оплату на сторонние ресурсы, минуя защищенные системы маркетплейсов. Около 17% опрошенных получали подозрительные звонки и письма от лже-сотрудников служб поддержки, а 8% сталкивались с поддельными сайтами, копирующими известные торговые площадки.

Для защиты от мошенничества пользователи выработали различные стратегии. 43% респондентов совершают покупки исключительно через официальные приложения маркетплейсов, треть покупателей пользуется только проверенными площадками, а каждый четвертый внимательно проверяет адреса сайтов. Каждый пятый использует двухфакторную аутентификацию, и 11% применяют сложные пароли с регулярным обновлением.

При столкновении с подозрительными ситуациями 40% россиян предпочитают просто игнорировать сообщения мошенников, 36% сразу блокируют отправителя, и только 20% обращаются в службу поддержки торговых площадок.

Примечательно, что заявление в полицию готовы подать лишь 2,6% пострадавших. Почти половина опрошенных (47%) уверены, что риск мошенничества примерно одинаков на всех торговых площадках, что свидетельствует о системном характере этой проблемы в российской онлайн-торговле.