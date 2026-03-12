Каждый второй офисный работник в России за последний год сталкивался с эмоциональным выгоранием. К таким выводам пришли аналитики Level Group, опросившие сотрудников компаний. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно полученным данным, 26% респондентов испытывают выгорание регулярно, еще 27% — периодически. Лишь 30% участников заявили, что эта проблема обошла их стороной.

Исследование также показало, что более 60% опрошенных не чувствуют себя отдохнувшими даже после выходных. Почти 40% сталкиваются с этим постоянно, а 24% — довольно часто.

Отдельный блок вопросов касался границы между работой и личной жизнью. Только 40% респондентов считают, что у них есть четкое разделение. Еще 40% признались, что работа регулярно вторгается в личное время либо эта грань постоянно размывается.

Восстановление в течение рабочего дня тоже вызывает трудности. 36% опрошенных ответили, что им обычно ничего не помогает прийти в себя на рабочем месте. Остальные перезагружаются с помощью общения или смены деятельности (28%), коротких перерывов (20%) и физической активности (16%).

В Level Group подчеркивают, что проблема выгорания связана не только с личными привычками, но и с организацией рабочей среды. HR-директор компании Валентина Романова отмечает, что офисное пространство перестало быть просто пассивной оболочкой: среда либо помогает снимать напряжение, либо систематически его накапливает. Игнорирование этого факта превращает выгорание из личной проблемы в инфраструктурную. По ее словам, важно создавать возможности для переключения — перекус, спорт, неформальное общение с коллегами.

