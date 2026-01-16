Россияне со средним заработком 125 тыс. руб. в месяц готовы тратить на онлайн-обучение до 30 тыс. руб., что составляет 24% от их ежемесячного дохода. В Москве эта доля максимальна и достигает 30,5%, в Санкт-Петербурге — 26%, выяснили аналитики платформы для онлайн-школ GetCourse. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Регионы демонстрируют сопоставимую с Москвой и Санкт-Петербургом вовлеченность: жители за пределами столиц в среднем готовы направлять на образование 22% своего заработка.



Топ-5 городов по ценности онлайн-образования:

Москва — 30,5% от дохода.

Новосибирск — 27,5%.

Казань — 26,3%.

Санкт-Петербург — 26,0%.

Самара — 25,4%.

Бюджеты на курсы: регионы нацелены на серьезные вложения

Исследование опровергает стереотип о низких бюджетах в регионах. Более 32% респондентов из регионов готовы заплатить за курс свыше 15 тыс. руб. Распределение готовности к оплате выглядит так:

12% — 15−20 тыс. рублей.

11,8% — 20−50 тыс. рублей.

8,8% — более 50 тыс. рублей.

Доля тех, кто готов потратить не более 5 тыс. руб., оказалась крайне мала — всего 2,7%. В столицах финансовые возможности выше: 39% москвичей и петербуржцев готовы платить 20−50 тыс. руб., а еще 32,9% рассматривают курсы дороже 50 тыс.

Чему учатся в столицах и регионах: тренды и различия

В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется классический набор приоритетов: иностранные языки (38%), IT (35%) и дизайн (27,5%). В регионах популярны те же направления, но с интересной спецификой.

Регионы быстрее реагируют на новые технологические тренды. Интерес к курсам по нейросетям и искусственному интеллекту здесь достигает 11%, что позволяет этому направлению входить в топ-3. В столицах такой высокий интерес к ИИ не зафиксирован.

Также наблюдаются локальные особенности:

В Татарстане лидируют IT (22,5%) и иностранные языки (15%), что коррелирует с развитой IT-экосистемой региона.

В Новосибирске высок спрос на прикладные профессии (8%).

В Самаре заметен повышенный интерес к нейросетям (7,6%) и маркетингу (6,5%).

Еще одно различие — интерес к психологии и личностному развитию. В столицах это направление выбирают 13,5% респондентов, в регионах — около 5%.