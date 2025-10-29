Российские руководители испытывают системный кризис, вызванный чрезмерной нагрузкой и отсутствием поддержки со стороны собственников бизнеса. К такому выводу пришли аналитики Русской Школы Управления (РШУ), опросив 902 руководителей из всех федеральных округов России. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Как следует из результатов опроса, 78% управленцев постоянно ощущают, что результаты работы всей команды зависят исключительно от них, а 72% респондентов живут с перманентным чувством «запрета на ошибку». Это создает устойчивый фон высокого напряжения, при котором каждое решение воспринимается как серьезный риск.

Основные источники перегрузки носят системный характер: 38% опрошенных указывают на чрезмерный объем задач, 30% — на неопределенность целей, 15% испытывают прямое давление собственников. Лишь 17% связывают трудности с личными факторами.

Ситуацию усугубляет дефицит поддержки: только 19% руководителей чувствуют уверенную поддержку руководства, тогда как 45% констатируют ее отсутствие.

Несмотря на это, многие управленцы сохраняют профессиональную мотивацию: 41% воспринимают неудачи как стимул к исправлению ситуации, 37% анализируют ошибки.

Как отмечает директор РШУ Анастасия Боровская, современная система управления часто строится вокруг контроля, а не поддержки, что приводит к потере вовлеченности. По ее словам, эффективность бизнеса должна достигаться без сверхусилий — через ясные цели и доверие, когда система работает на руководителя, а не он «тащит» ее на себе.