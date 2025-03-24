Аналитики «Рекламного программатика» Platforma рассказали «Инк.» о результатах исследования, посвященного интересу россиян к таро, астрологии и различным предсказаниям в 2023 и 2024 годах. Выяснилось, что общая аудитория, интересующаяся мистикой, выросла на 30% — с 7,3 млн человек в 2023 году до 9,5 млн в 2024 году. Интересно, что наибольшей активностью отличаются жители городов-миллионников — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Нижнего Новгорода.

В основу анализа легли агрегированные обезличенные данные за период с января 2023 года по декабрь 2023 года и с января 2024 года по декабрь 2024 года. Исследование охватывает параметры возраста, пола, дохода, регионального распределения, а также популярных интересов аудитории.Всплески популярности таро и предсказаний в основном фиксировались в периоды политической нестабильности. Так, в 2023 году спрос на услуги тарологов подскочил на 18%. Способствуют росту интереса к эзотерике и астрологические события, такие как ретроградный Меркурий.

В 2023 году количество запросов по теме «обучение таро» в «Яндексе» превысило 21 тыс., но и в 2024-м сохранился высокий спрос на эту услугу. Почти половина 49% россиян заявили, что положительно относятся к эзотерике, включая астрологию и гадания.

Такие приложения для гаданий на картах таро как Velstar и «Будущие чтения карт Таро 2024», пользуются популярностью. Особенно ярко этот тренд выражен в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны.

По данным исследования, наибольшую активность на эзотерических порталах проявляют пользователи 35-44 лет — на них приходится треть (33%) аудитории. Возрастная группа группа 45-55 лет с долей в 26% расположилась на втором месте. Замыкают топ-3 поздние зумеры и миллениалы (от 25 до 34 лет), составляющие 19% от всей аудитории.

Среди тех, кто увлекается мистикой, незначительно преобладают женщины — 54% против 46% у мужчин. При этом более 50% любителей эзотерики признались, что имеют средний достаток, а 28% — высокий.Исследование также показало, что те, кто увлекается таро и астрологией стабильно интересуются компьютерами, здоровьем (+5% за год) и образованием (+8% за год).

«С каждым годом мы видим, как эзотерика все глубже проникает в цифровое пространство. Рост спроса на онлайн-расклады, приложения для гаданий и высокая вовлеченность пользователей в астрологические прогнозы говорят о серьезных изменениях в поведении аудитории», — комментирует руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.