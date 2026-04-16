Исследование: россияне взялись за нейросети, но рынок уже сменился

Россияне только начинают массово осваивать нейросети, но рынок уже ускорился настолько, что пользователи быстро переходят на новые поколения моделей. Это следует из данных агрегатора GPTunneL, поступивших в «Инк».

Активность пользователей в текстовых нейросетях в марте выросла на 30% по сравнению с январем 2026 года, следует из данных аналитики. При этом рынок практически не закрепляется, поскольку новые модели быстро вытесняют предыдущие, а часть решений теряет от 20% до 60% аудитории.

Лидером текстового сегмента стала GPT-5.4, за ней следуют GPT-5.2 и Claude Opus 4.6. Среди быстрорастущих моделей — DeepSeek V3.2 (+33%) и GPT-4o (+23%), которая осталась единственной моделью предыдущего поколения с положительной динамикой.

Такой разрыв в динамике указывает на следующий тренд: пользователи не формируют устойчивых привычек, а переходят на более новые и качественные решения сразу после их появления. По сути, рынок развивается не через конкуренцию внутри поколения, а через их быструю смену.

Интеллект с ограниченной ответственностью: почему нейросети идут против логики и морали и что с этим будут делать

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте генерации изображений и видео, где рост за два месяца превысил 30%. Лидером стала модель Nano Banana 2: базовая версия прибавила 36%, а версия с генерацией в 4K — 70%. Это один из первых случаев, когда рынок начинает консолидироваться вокруг ограниченного числа решений.

Второе место разделили GPT Image 1.5 (high) и Midjourney, однако по темпам роста GPT-модель существенно опережает конкурента — 100% против 10%. При этом часть решений, напротив, теряет аудиторию: например, Seedream 4.0 снизилась почти на 40%, а Flux Schnell — на 20%.

Музыкальный сегмент развивается более равномерно: интерес к генерации музыки вырос на 11%, а лидером остается Suno (+12,9%). Наибольшую динамику показал Lyrics Generator, который прибавил около 20%. Аналитики связывают это с простыми пользовательскими сценариями и низким порогом входа.

В GPTunneL отметили, что несмотря на развитие российских решений, пользователи продолжают выбирать международные продукты, отечественные нейросети просто не вошли в топ по использованию.

Исследование основано на обезличенных данных около 500 тыс. ежемесячных пользователей агрегатора за январь и март 2026 года. Абсолютные показатели по моделям компания не раскрывает.

При этом массовое освоение нейросетей в России только начинается. По данным ВЦИОМ, за последний год 73% соотечественников использовали нейросети, чуть больше половины респондентов намеренно используют ИИ раз в неделю или чаще. Любопытно, что, по данным этого опроса, при выборе нейросети 44% россиян отдают предпочтение отечественным программам.

Что это значит для бизнеса

Очевидно, что рынок ИИ становится быстро меняющейся средой, и лидерство отдельных моделей может меняться за несколько месяцев, а пользователи легко переключаются на новые решения. Это означает, что бизнесу важно не фиксироваться на одном инструменте, а выстраивать процессы с учетом регулярной смены технологий и постоянного тестирования новых решений.

Дополнительный риск — зависимость от зарубежных моделей, которые, судя по data-аналитике, формируют основной пользовательский спрос. В таких условиях компаниям приходится одновременно искать баланс между доступом к лучшим инструментам и устойчивостью своей ИТ-инфраструктуры.

