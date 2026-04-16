Россияне только начинают массово осваивать нейросети, но рынок уже ускорился настолько, что пользователи быстро переходят на новые поколения моделей. Это следует из данных агрегатора GPTunneL, поступивших в «Инк».

Photo by Steve A Johnson on Unsplash

Активность пользователей в текстовых нейросетях в марте выросла на 30% по сравнению с январем 2026 года, следует из данных аналитики. При этом рынок практически не закрепляется, поскольку новые модели быстро вытесняют предыдущие, а часть решений теряет от 20% до 60% аудитории.

Лидером текстового сегмента стала GPT-5.4, за ней следуют GPT-5.2 и Claude Opus 4.6. Среди быстрорастущих моделей — DeepSeek V3.2 (+33%) и GPT-4o (+23%), которая осталась единственной моделью предыдущего поколения с положительной динамикой.

Такой разрыв в динамике указывает на следующий тренд: пользователи не формируют устойчивых привычек, а переходят на более новые и качественные решения сразу после их появления. По сути, рынок развивается не через конкуренцию внутри поколения, а через их быструю смену.

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте генерации изображений и видео, где рост за два месяца превысил 30%. Лидером стала модель Nano Banana 2: базовая версия прибавила 36%, а версия с генерацией в 4K — 70%. Это один из первых случаев, когда рынок начинает консолидироваться вокруг ограниченного числа решений.

Второе место разделили GPT Image 1.5 (high) и Midjourney, однако по темпам роста GPT-модель существенно опережает конкурента — 100% против 10%. При этом часть решений, напротив, теряет аудиторию: например, Seedream 4.0 снизилась почти на 40%, а Flux Schnell — на 20%.

Музыкальный сегмент развивается более равномерно: интерес к генерации музыки вырос на 11%, а лидером остается Suno (+12,9%). Наибольшую динамику показал Lyrics Generator, который прибавил около 20%. Аналитики связывают это с простыми пользовательскими сценариями и низким порогом входа.

В GPTunneL отметили, что несмотря на развитие российских решений, пользователи продолжают выбирать международные продукты, отечественные нейросети просто не вошли в топ по использованию.

Исследование основано на обезличенных данных около 500 тыс. ежемесячных пользователей агрегатора за январь и март 2026 года. Абсолютные показатели по моделям компания не раскрывает.

При этом массовое освоение нейросетей в России только начинается. По данным ВЦИОМ, за последний год 73% соотечественников использовали нейросети, чуть больше половины респондентов намеренно используют ИИ раз в неделю или чаще. Любопытно, что, по данным этого опроса, при выборе нейросети 44% россиян отдают предпочтение отечественным программам.

Что это значит для бизнеса

Очевидно, что рынок ИИ становится быстро меняющейся средой, и лидерство отдельных моделей может меняться за несколько месяцев, а пользователи легко переключаются на новые решения. Это означает, что бизнесу важно не фиксироваться на одном инструменте, а выстраивать процессы с учетом регулярной смены технологий и постоянного тестирования новых решений.

Дополнительный риск — зависимость от зарубежных моделей, которые, судя по data-аналитике, формируют основной пользовательский спрос. В таких условиях компаниям приходится одновременно искать баланс между доступом к лучшим инструментам и устойчивостью своей ИТ-инфраструктуры.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.