Согласно недавним исследованиям, миллениалы проводят более 60 часов в неделю в сидячем положении. Все из-за долгих поездок на работу, рабочих дней, заполненных Zoom-встречами, а также вечерним временем, проведенным за пролистыванием социальных сетей. Такой малоподвижный образ жизни может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и ускорить процесс старения.

Исследование, в котором приняли участие 1 тыс. жителей Колорадо, в том числе 730 близнецов, стало одним из первых, изучающих влияние длительного сидения на здоровье молодежи, в частности, на уровень холестерина и индекс массы тела (ИМТ).

Результаты показали, что соблюдение минимальных норм физической активности — 20 мин. в день — недостаточно, чтобы компенсировать вред от длительного сидения. Исследование подчеркивает важность сокращения времени сидения и увеличения физической активности для снижения риска преждевременного старения.

Авторы исследования изучили данные участников в возрасте от 28 до 49 лет. По словам респондентов, их сидячий образ жизни в среднем составляет почти 9 часов в день, а у некоторых — до 16 часов. Также они сообщали, что умеренная физическая активность в неделю у них занимает от 80 до 160 мин. и менее 135 мин. интенсивные физические упражнения.

Исследователи проанализировали два основных показателя старения сердца и обмена веществ: уровень холестерина и липопротеинов высокой плотности, а также индекс массы тела. Результаты показали, что длительное сидение связано с тем, что человек выглядит старше. Даже небольшая физическая активность во время сидячего образа жизни не компенсирует негативные последствия.

Авторы подчеркнули, что молодые люди, проводя 8,5 часов в день в сидячем положении и выполняя физические упражнения в соответствии с текущими рекомендациями или ниже, могут быть отнесены к категории «умеренного или высокого риска» сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Например, у тех, кто ежедневно занимался интенсивными физическими упражнениями (бегал или ездил на велосипеде) по 30 мин, показатели уровня холестерина и ИМТ были такими же, как у людей на 5–10 лет младше, которые столько же сидели, но не занимались спортом.

Исследователи изучили группу близнецов, чтобы лучше понять, как различия в образе жизни влияют на здоровье, исключая генетические факторы. Результаты показали, что замена времени, проведенного в сидячем положении, на физические упражнения, значительно лучше сказывается на уровне холестерина, чем если просто добавлять физическую активность к сидячему образу жизни. Авторы надеются, что это исследование послужит призывом к действию политиков, пересмотреть рекомендации по физической активности и определить, какое количество часов сидячего положения является чрезмерным.

Ранее исследователи обнаружили, что ограничение приема пищи в течение 10 часов в день повышает важные показатели здоровья сердца. По оценкам специалистов, более трети взрослого населения США страдают метаболическим синдромом — совокупностью медицинских состояний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.