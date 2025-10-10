Инвестиционно-технологический холдинг ГК Softline протестировал восемь популярных браузеров, чтобы выяснить, какие из них лучше всего защищают пользователей от фишинговых атак. В исследовании участвовали зарубежные Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, Samsung Internet, Mi Browser и отечественный «Яндекс Браузер». Эксперты оценивали, как быстро и эффективно встроенные системы реагируют на поддельные сайты, созданные для кражи личных данных и денег.
По итогам тестов «Яндекс Браузер» распознал 85 из 100 мошеннических страниц на ПК и более 75 — на смартфонах. Это в восемь раз больше, чем у ближайших конкурентов. Для сравнения, Chrome без дополнительных расширений выявил около восьми фишинговых ресурсов, Safari — девять, Opera — шесть. Самые слабые результаты показали предустановленные браузеры на Android: Mi Browser и Samsung Internet.
Фишинг vs нейросеть
Почти половина фейковых страниц, отобранных для эксперимента, имитировала сайты банков и инвестиционных платформ. Остальные маскировались под соцсети, опросы и лотереи. По словам руководителя управления информационной безопасности Softline Дмитрия Васильева, мошенники все чаще используют темы искусственного интеллекта и криптовалют, создавая сложные многоэтапные схемы обмана.
Большинство браузеров в свою очередь применяют нейросетевые технологии, способные анализировать сайт в реальном времени, а не только по «черным спискам». Это помогает блокировать даже новые мошеннические страницы, появляющиеся на короткое время.
«С начала года «Яндекс Браузер» предотвратил более 700 млн переходов на потенциально опасные страницы», — сообщили «Инку» в пресс-службе «Яндекс Браузера».
По информации пресс-службы, нейросети в браузере в реальном времени определяют признаки фишинга, а нейропротект объединяет технологии проверки подлинности сайтов, защищенный режим для банковских операций и защиту от вредоносных загрузок
Почему это важно для бизнеса
Для компаний результаты исследования — напоминание о важности кибербезопасности на уровне пользователей. Фишинговые атаки часто направлены не только на частных лиц, но и на корпоративные сети через фальшивые письма, ссылки или поддельные формы входа. Использование современных браузеров с нейропротекцией может стать недорогим, но эффективным способом снизить риски утечки данных и финансовых потерь.