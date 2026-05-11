Социальные инновационные проекты чаще всего проваливаются не из-за нехватки финансирования, а из-за разрыва между инвесторами и основателями компаний. К такому выводу пришли исследователи Даремский университет.

Работа, выполненная под руководством профессора Пабло Муньоса и доктора Джонатана Киммитта и опубликованная в журнале Technovation, показывает, что рынок импакт-инвестиций обладает значительным капиталом — более $1,5 трлн — однако это не гарантирует успеха проектов.

Основная проблема заключается в различиях ожиданий сторон. Инвесторы и основатели по-разному понимают цели роста, уровень ответственности и критерии успеха, что приводит к ухудшению коммуникации и потере общего направления.

Со временем такие расхождения могут разрушать сотрудничество даже в тех случаях, когда проект изначально демонстрировал потенциал и получал финансирование.

Исследователи отмечают, что недостаток идей или капитала не является ключевым ограничением отрасли. Вместо этого именно качество взаимодействия между сторонами определяет судьбу социальных проектов.

Для решения этой проблемы был предложен инструмент «конструктор отношений для импакт-инвестирования», который помогает выстраивать постоянный диалог между инвесторами и основателями.

Он основан на трех параметрах — влиянии, подотчетности и доходности — и позволяет корректировать ожидания в процессе развития проекта.

По мнению авторов, улучшение коммуникации и более четкая координация могут повысить устойчивость социальных стартапов и увеличить их шансы на долгосрочный успех.

