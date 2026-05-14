Спортивных секций в российских городах-миллионниках стало больше на 3,5% — почти 22 тысячи точек по всей стране. Одновременно искать их в 2ГИС начали на 13,6% активнее. То есть спрос обгоняет предложение, что для российского офлайн-рынка само по себе новость. Детали исследования — в распоряжении «Инка».

Photo by Adam Wilson on Unsplash

Быстрее всего секции множатся в Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде — плюс 10–11% за год. При этом нижегородцы еще и ищут их активнее всех: +41% к поисковым запросам.

По абсолютному числу объектов Москва ожидаемо вне конкуренции — более 7 тысяч секций, и почти 98% жителей живут в 15 минутах ходьбы от ближайшей. Петербург и Екатеринбург на втором и третьем месте, но Екатеринбург берет плотностью: почти 10 спортивных объектов на 10 тысяч человек — лучший показатель в стране.

В пятерку также вошли Новосибирск, Красноярск, Самара и Краснодар.

Все это происходит на фоне роста фитнес-рынка в целом: по данным FitnessData, в 2025 году он перевалил за 316 млрд руб. (+20% год к году). Причем, по наблюдениям РБК, лидерами по темпам развития становятся не только крупные сети, но и небольшие студии — особенно работающие по модели помесячной подписки, которая заметно снижает барьер входа для новых клиентов.

Что это значит для бизнеса

Спортивные секции и небольшие фитнес-студии постепенно становятся частью районной сервисной экономики — наряду с кофейнями, ПВЗ и студиями красоты. Для малого бизнеса это один из немногих офлайн-сегментов, который продолжает расти за счет спроса на локальные услуги «рядом с домом» и относительно низкого порога входа по сравнению с полноценными фитнес-клубами.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.