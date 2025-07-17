Новое исследование в области социальной психологии и поведенческих наук, опубликованное в журнале Behavioral Sciences, выявило, что женщины отдают предпочтение мужчинам с привлекательными лицами и тем, кто проявляет к ним позитивный социальный интерес, при принятии решений в условиях социальных торгов. В рамках эксперимента с использованием игры «Ультиматум» участницы с большей вероятностью принимали предложения от таких мужчин.

averie woodard/Unsplash

Привлекательные индивиды часто достигают лучших социальных результатов, чем их менее привлекательные сверстники, даже при равных прочих условиях. Этот феномен, известный в психологии как «премия за красоту», показывает, что физически привлекательные люди воспринимаются как более компетентные, надежные и симпатичные. Эти когнитивные искажения восприятия могут приводить к преимуществам в межличностных отношениях и профессиональной деятельности.

Авторы исследования, Джанчен Шан и Ичжуо Чжан, стремились изучить, как физическая привлекательность и социальный интерес взаимодействуют, формируя решения о справедливости. Они провели эксперимент, в котором женщины участвовали в двух экономических играх — трехсторонней игре «Ультиматум» и игре «Диктатор» с наказанием третьей стороной. В ходе эксперимента им демонстрировались предложения от мужчин, различающихся по привлекательности лица, голоса и выражению социального интереса (например, фразами «ты мне нравишься» или «ты мне не нравишься»).

В исследовании приняли участие 70 студенток из Юго-Восточного университета в Китае, не специализирующихся в экономике или психологии. В игре «Ультиматум» участница решала, принять или отклонить предложение о разделе денежной суммы. В игре «Диктатор» она оценивала разумность распределения средств другим участником. Эти поведенческие эксперименты позволили оценить влияние неэкономических факторов на принятие решений.

Результаты, полученные в ходе этого исследования в рамках когнитивной психологии, показали, что участницы с большей вероятностью принимали предложения от мужчин с привлекательными лицами или голосами, особенно когда те выражали позитивный социальный интерес. Уровень принятия предложений был выше, когда предложение воспринималось как справедливое, однако даже несправедливые предложения чаще принимались от привлекательных или социально заинтересованных мужчин.

В игре «Диктатор» справедливые предложения от таких мужчин оценивались как более разумные. Эти данные подчеркивают сложность когнитивных процессов и силу социального влияния в ситуациях, требующих оценки и принятия решений.