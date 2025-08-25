Канцеляризмы, англицизмы и ИТ-лексика чаще всего портят впечатление от делового общения, следует из исследования сервиса коммуникаций «Контур. Толк». Респонденты отметили предпочтение нейтрально-деловому (31%) или дружескому (30%) стилю без излишеств. При этом 72% из них периодически (58%) или часто (14%) сталкиваются с шаблонными или чрезмерно формальными фразами, мешающими понять суть. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно опросу 1,5 тыс. россиян от 18 до 55 лет, в топ раздражающих выражений вошли:

канцеляризмы вроде «прошу рассмотреть возможность» и «просьба принять к сведению» — их отметили 28% участников;

англицизмы, такие как «синкануться», «скипнуть» или «факап» — 26%;

фразы с давлением вроде «надо было вчера» или «срочно» — 21%;

уменьшительно-ласкательные формы слов («коллегушки», «отчетик») — 20%;

выражение «мне за это не платят» — 19%;

ИТ-термины в общем контексте, включая «фича» и «баг», — 14%;

мемные фразы в деловом контексте — 12%,

фразы «заранее спасибо» и «доброго времени суток» — по 12%;

слова «можем по-быстрому» — 10%.

Однако многие респонденты сами применяют эти выражения. Например, «доброго времени суток» и «заранее спасибо» попали в рейтинги как раздражающих, так и часто используемых.

По данным опроса, 32% злятся на формулировки, 27% — на неподходящее время или отсутствие цели в сообщении, а 30% недовольны обоими аспектами. Треть участников (33%) молча терпят такие фразы от коллег, 18% меняют тон, и лишь 14% напрямую выражают недовольство, отметил руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре» Павел Скрипниченко.