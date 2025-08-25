Канцеляризмы, англицизмы и ИТ-лексика чаще всего портят впечатление от делового общения, следует из исследования сервиса коммуникаций «Контур. Толк». Респонденты отметили предпочтение нейтрально-деловому (31%) или дружескому (30%) стилю без излишеств. При этом 72% из них периодически (58%) или часто (14%) сталкиваются с шаблонными или чрезмерно формальными фразами, мешающими понять суть. Подробности — в распоряжении «Инка».
Согласно опросу 1,5 тыс. россиян от 18 до 55 лет, в топ раздражающих выражений вошли:
Однако многие респонденты сами применяют эти выражения. Например, «доброго времени суток» и «заранее спасибо» попали в рейтинги как раздражающих, так и часто используемых.
По данным опроса, 32% злятся на формулировки, 27% — на неподходящее время или отсутствие цели в сообщении, а 30% недовольны обоими аспектами. Треть участников (33%) молча терпят такие фразы от коллег, 18% меняют тон, и лишь 14% напрямую выражают недовольство, отметил руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре» Павел Скрипниченко.