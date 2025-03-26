Эксперты «СберАналитики» выяснили, что по итогам 2024 года средняя зарплата креативного специалиста в России составила 123,7 тыс. руб. Это на 42% выше, чем средние показатели по стране. Самый большой разрыв в оплате труда отмечается в Новосибирской области. За 2024 год сотрудники креативных сфер стали получать на 22% больше, чем годом ранее.

Фото Unsplash

В результатах исследования «СберАналитики» указано, что средний уровень заработной платы россиян, занятых в сфере креативных индустрий, по итогам 2024 года составил 123,7 тыс. руб., что на 42% больше, чем в среднем по стране (87,1 тыс. руб.).

По данным экспертов, размер заработной платы в креативных индустриях выше, чем в среднем по региону, в 59 субъектах РФ. Наиболее заметна эта разница в Новосибирской области, где креативные специалисты получают 122,1 тыс. руб. при средней зарплате в 78 тыс. руб.

За 2024 год зарплаты в креативных профессиях выросли на 22%, что на 4,3% больше, чем по всем другим отраслям. Лидерами по оплате труды в таких индустриях стали Москва (194,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (157,4 тыс. руб.) и Московская область (153,1 тыс. руб.).

В топ-10 также вошли Чукотский автономный округ (145,1 тыс. руб.), Магаданская область (126,1 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (126 тыс. руб.), Новосибирская область (122,1 тыс. руб.), Краснодарский край (117,6 тыс. руб.), Республика Татарстан (116,2 тыс. руб.) и Республика Саха (Якутия) (116 тыс. руб.).

Наиболее высокие зарплаты получают специалисты таких индустрий, как программное обеспечение (173,1 тыс. руб.), музыка и саунд-дизайн (150,3 тыс. руб.), дизайн (139,8 тыс. руб.), а также архитектура и урбанистика (126,1 тыс. руб.) и кино и анимация (115,6 тыс. руб.).

В 2024 году лидерами по темпам прироста оплаты труда стали кино и анимация (+26,5%), музыка и саунд-дизайн (+26,4%), изобразительные искусства (+24,7%), реклама (+23,8%), а также программное обеспечение (+21,9%) и игры и игрушки (+20,4%).

Эксперты отмечают, что в структуре работников креативных индустрий 37% приходится на занятых в малом и среднем бизнесе.

Исследование показало также, что уровень оплаты труда в этих сферах различается в зависимости от возраста. Так, самые большие зарплаты получают сотрудники 35-44 лет и 25-34 лет. Их доход составляет в среднем 148,8 тыс. руб. и 137,5 тыс. руб. соответственно. Меньше других зарабатывают молодые специалисты в возрасте до 24 лет (82,8 тыс. руб.) и пенсионеры (79,1 тыс. руб.).