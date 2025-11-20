Дэн Бюттнер, исследователь и научный сотрудник National Geographic, проанализировал данные о счастье и опыт долгожителей в «голубых зонах». После многолетних интервью и поездок он пришел к выводу: чаще всего более высокий уровень благополучия отмечают люди, которые живут рядом с водой, поделились новостью CNBC.

Четыре из пяти «голубых зон» находятся на воде:

Окинава (Япония),

Сардиния (Италия),

Икария (Греция),

Никоя (Коста-Рика).

«Возможно, вода оказывает успокаивающее действие, а возможно, благодаря ей смягчается климат, — говорит Бюттнер. — Но, похоже, она делает нас счастливее».

Счастье не единственный положительный эффект жизни у воды. Систематический обзор 2017 года, опубликованный в журнале BMJ Open, показал, что времяпрепровождение вблизи побережья, озер или рек может укреплять здоровье и благополучие и предотвращать болезни.

Сам Бюттнер живет в Майами-Бич и говорит, что география играет большую роль в его благополучии. «Но дело не столько в воде», — говорит он. Вместо этого он считает, что привлекательное местоположение и погода помогают ему вести здоровый образ жизни.

«Сейчас я смотрю на океан, где я каждый день плаваю, и на пляж, по которому я каждый день гуляю, — сказал он. — Я намеренно выбрал место, где очень легко и привлекательно заниматься физической активностью круглый год, не прилагая особых усилий».

Он стремится ежедневно двигаться, занимаясь теми видами деятельности, которые ему нравятся, в том числе стоячим паддл-серфингом или упражнениями меньшей интенсивности, например ходьбой.

«Главное — не интенсивная физическая активность. Нет боли — нет пользы. Верно и обратное, — говорит Бюттнер. — Когда нет боли, есть польза, потому что когда нет боли, вы с большей вероятностью будете делать это каждый день».

Ранее Дэн Бюттнер назвал Сингапур «голубой зоной 2.0». Но если первоначальные голубые зоны возникли в результате естественных обстоятельств, то голубые зоны 2.0 созданы человеком. Бюттнер назвал девять факторов, которые позволяют Сингапуру по праву считаться страной, способствующей долголетию.