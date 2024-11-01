Недавнее исследование показало, что у людей, принимавших несколько курсов антибиотиков из группы пенициллинов, риск развития болезни Паркинсона был немного ниже, что указывает на потенциальную связь между кишечными бактериями и здоровьем мозга. Полученные результаты свидетельствуют о сложной взаимосвязи между микрофлорой кишечника и болезнью Паркинсона, что требует дальнейшего изучения того, как кишечные микробы могут влиять на возникновение и развитие заболевания.

Исследование, опубликованное в Parkinsonism & Related Disorders, проводилось на основе медицинских данных более 93 тыс. людей в Великобритании. Ученые установили, что те, кто прошел пять и более курсов лечения пенициллином за пять лет до постановки диагноза, имели риск развития болезни Паркинсона на 15% ниже по сравнению с теми, кто не принимал антибиотики.

Джиан Пэл, невролог из Университета Рутгерса и ведущий автор исследования, отметил: «Мы обнаружили обратную зависимость между количеством курсов пенициллина и риском развития болезни Паркинсона, что оказалось неожиданным и противоречит некоторым ранее проведенным исследованиям».

Полученные результаты еще раз доказывают, что микробиом кишечника может играть значительную роль в развитии этого заболевания. Некоторые исследователи предполагают, что воспалительные процессы или токсины, производимые определенными кишечными бактериями, могут способствовать возникновению этой болезни, поражающей двигательный аппарат.

«Существует предположение, что болезнь развивается в кишечнике и что воспаление может сделать его более уязвимым, что позволяет токсинам проникать в мозг через блуждающий нерв», — сказал Пэл.

Для изучения возможной связи между микрофлорой кишечника и болезнью Паркинсона ученые проанализировали анонимные медицинские данные, полученные в Великобритании. Они сравнили 12557 человек с диагнозом Паркинсона с 80804 схожими по критериям людьми, не страдающими этим заболеванием.

Исследование показало, что пенициллин может снизить риск развития болезни Паркинсона, в то время как прием противогрибковых препаратов за пять лет до постановки диагноза увеличивал этот риск на 16%. Это соответствует результатам предыдущего исследования, проведенного в Финляндии.

«Этот эффект незначителен и не должен влиять на решение о назначении антибиотиков или противогрибковых средств, — пояснил Пэл. — Ключевое значение нашего исследования — это то, что микробиом кишечника может оказывать влияние на развитие болезни Паркинсона».

Кроме того, стоит учитывать ограничения исследования, например, то, что оно не принимает во внимание другие факторы, влияющие на микрофлору, такие как рацион питания пациентов.

Тем не менее Пэл отметил, что эти результаты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения того, как микробы в кишечнике могут влиять на риск возникновения болезни Паркинсона. «То, что препарат, который принимается всего несколько дней, снижает риск развития болезни Паркинсона, на мой взгляд, является убедительным доказательством участия микробиома в этом процессе», — сказал он.

Более 10 млн человек по всему миру страдают болезнью Паркинсона, и это число будет увеличиваться с учетом старения населения. Хотя точные причины ее возникновения до конца не изучены, исследователи предполагают, что ее развитие вызвано сочетанием генетических и экологических факторов. На данный момент диагноз ставится на основе симптомов, поскольку точного лабораторного теста не существует.

Недавнее исследование предоставило многообещающие доказательства, что новая форма глубокой стимуляции мозга, известная как адаптивная глубокая стимуляция мозга (адаптивная DBS), эффективна в борьбе с симптомами болезни Паркинсона. В отличие от традиционных методов, этот подход регулирует уровень электрической стимуляции в режиме реального времени на основе активности мозга, что приводит к лучшему контролю симптомов и потенциально меньшему количеству побочных эффектов. В то же время адаптивный DBS может предложить более индивидуальное лечение для людей с болезнью Паркинсона.