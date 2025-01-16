Ливерпульский университет создал гибридный нанореактор, который использует солнечный свет для эффективного производства водорода. Это предлагает устойчивую и экономически эффективную альтернативу традиционным фотокатализаторам.

Ливерпульский университет объявил о крупном прорыве в области инженерной биологии и чистой энергии. Исследователи разработали революционный гибридный нанореактор, работающий на свету, который сочетает в себе естественную эффективность биологических процессов с точностью синтетического дизайна для производства водорода, чистого и возобновляемого источника энергии.

Исследование представляет собой инновационное решение давней проблемы использования солнечной энергии для производства топлива. В то время как природные системы фотосинтеза превосходно используют солнечный свет, искусственные системы исторически не справляются с этой задачей. Этот новый подход к искусственному фотокатализу представляет собой значительный шаг вперед в преодолении разрыва в производительности.

Гибридный нанореактор является продуктом новой интеграции биологических и синтетических материалов. Он сочетает в себе рекомбинантные оболочки α-карбоксисомы — естественные микрочастицы бактерий и микропористый органический полупроводник.

Эти карбоксисомные оболочки защищают чувствительные ферменты гидрогеназы, которые очень эффективны при производстве водорода, но подвержены деактивации кислородом. Инкапсуляция этих ферментов обеспечивает их постоянную активность и эффективность.

Профессор Лунин Лю, заведующий кафедрой микробной биоэнергетики и биоинженерии Ливерпульского университета, работал в сотрудничестве с профессором Энди Купером с химического факультета и директором университетской фабрики инновационных материалов (MIF). Вместе команды синтезировали микропористый органический полупроводник, который действует как светоулавливающая антенна. Этот полупроводник поглощает видимый свет и передает образующиеся экситоны биокатализатору, что способствует выработке водорода.

Профессор Лунин Лю сказал, что имитируя сложные структуры и функции естественного фотосинтеза, они создали гибридный нанореактор, который сочетает в себе широкое поглощение света и эффективность генерации экситонов синтетическими материалами с каталитической силой биологических ферментов. Эта синергия позволяет производить водород, используя свет в качестве единственного источника энергии.

Эта работа имеет значительные последствия и способна устранить зависимость от дорогостоящих драгоценных металлов, таких как платина, предлагая экономически эффективную альтернативу традиционным синтетическим фотокатализаторам при достижении сопоставимой эффективности. Прорыв не только прокладывает путь к устойчивому производству водорода, но и имеет потенциал для более широкого применения в биотехнологии.

«Сотрудничество между факультетами университета для достижения этих результатов было фантастическим. Захватывающие результаты исследования открывают двери для создания биомиметических нанореакторов с широким спектром применения в чистой энергетике и энзимной инженерии, способствуя созданию будущего без выбросов углерода», — заключил профессор Энди Купер, директор Фабрики инновационных материалов.

Ранее ученые из Института AIRI, занимающегося фундаментальными и прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, и МГУ представили метод, позволяющий прогнозировать возможность легирования сплавов на основе железа — родия (Fe–Rh). Он может применяться, например, для повышения прочности металлоконструкций или их устойчивости к коррозии.