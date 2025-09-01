Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) создали первые в мире оптические генеративные ИИ-модели. Эта технология использует физику света для создания новых изображений вместо традиционных электронных вычислений, что может кардинально снизить энергопотребление и ускорить работу ИИ.

Finnian Smith/Unsplash

Современные ИИ-модели, особенно генераторы изображений, потребляют огромное количество энергии. Обучение и вывод таких систем требуют работы одного или нескольких ЦОД, что вызывает опасения по поводу их долгосрочной устойчивости и углеродного следа. Новая технология предлагает радикальное решение этой проблемы.

Система, разработанная под руководством профессора Айдогана Озкана, позволяет генерировать изображения при помощи оптических эффектов. Вместо тысяч итерационных шагов, необходимых цифровым диффузионным моделям, оптическая система создает изображение мгновенно, за один проход света через специально разработанный дифракционный декодер. Это устраняет необходимость в тяжелых вычислениях во время генерации.

В ходе экспериментов модель успешно создавала новые изображения рукописных цифр, предметов одежды, бабочек и даже произведений искусства в стиле Ван Гога. Качество оптически сгенерированных изображений оказалось статистически сопоставимо с результатами передовых цифровых моделей.

Новая технология открывает огромные перспективы. Оптические модели можно встраивать в носимые устройства, такие как умные очки или гарнитуры дополненной реальности, где низкое энергопотребление и компактность имеют решающее значение.

Ранее корейские исследователи разработали ИИ-модель, способную одновременно повышать частоту и разрешение кадров видео.