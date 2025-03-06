Типичный взрослый человек только в Великобритании проводит в социальных сетях около двух часов в день. А для молодых пользователей это может легко достигать пяти часов. Последнее исследование показывает, что даже человеческое тело отражает состояние «залипания» в соцсетях.

Ученые попросили 54 молодых людей просматривать социальные сети на своих телефонах в течение 15 минут, как они это обычно делают в повседневной жизни. Исследователи прикрепили электроды к их груди и пальцам, что позволило записать их сердечный ритм и «проводимость кожи», которая является показателем потоотделения.

Психологи могут использовать эти физиологические маркеры для вывода тонких психических состояний и эмоций. Ученые также добавили контрольное условие, в котором участники читали новостную статью на своем телефоне, как раз перед тем, как войти в социальные сети.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с чтением новостей, прокрутка страниц в соцсетях привела к заметному замедлению частоты сердечных сокращений у участников и в то же время к усилению потоотделения.

Из других исследований ученых известно, что такая картина телесных реакций показывает, что внимание человека полностью поглощено весьма значимым или эмоциональным стимулом в его окружении — это состояние одновременного возбуждения и глубокого погружения во что-то очень важное для человека.

Также исследователи выяснили, что не только разговор по телефону или чтение вызывают такую телесную реакцию. Похоже, в социальных сетях есть нечто особенное, что может легко «поглотить» человека.

Самый интересный эффект в исследовании наблюдался, когда ученые прерывали участников в конце их пребывания в соцсетях и просили их вернуться к чтению другой новостной статьи.

Вместо того чтобы выйти из состояния возбуждения и вернуться в более спокойное, у участников еще больше усилилось потоотделение, а частота сердечных сокращений также увеличилась, а не замедлилась. Интерпретировать эти эффекты исследователям помогли оценки эмоций участников. Так ученые собрали их до общения в социальных сетях и в тоже время попросили их выйти из системы.

Участники сообщили, что испытывали стресс и беспокойство, когда им приходилось отключаться от своей ленты. Они даже сообщили, что в тот момент испытывали тягу к социальным сетям.

Таким образом, похоже, что физиологическая реакция, которую ученые наблюдали, когда участникам приходилось выходить из сети, отражала другую форму возбуждения, но на этот раз она была более негативной и связанной со стрессом.

Подобные физические и психологические реакции на стресс возникают также, когда люди, страдающие наркотической зависимостью, переживают абстинентный синдром во время воздержания или после резкого отказа от наркотиков.

После эксперимента ученые попросили всех участников заполнить анкету, оценивающую симптомы «зависимости от социальных сетей». Хотя эта концепция является спорной и в настоящее время не признана расстройством психического здоровья, опросник рассказал кое-что о том, как использование социальных сетей может негативно влиять на повседневную жизнь человека. Это может даже касаться результатов работы или учебы, или приводить к конфликтам с партнерами.

Примечательно, что ученые не увидели никаких различий в частоте сердечных сокращений и потоотделении между участниками, которые набрали высокие или низкие баллы по этим показателям зависимости. Это означает, что все участники продемонстрировали модель возбужденного погружения во время использования и возбуждения, связанного со стрессом, когда использование прерывалось.

Ученые не думают, что это открытие означает, что все зависимы от социальных сетей. Вместо этого они считают, что социальные сети предлагают очень мощные эмоциональные «вознаграждения».

Некоторые функции действительно могут вызывать привыкание, например, персонализированные короткие видеопотоки, которые затягивают в бесконечный цикл развлекательного контента.

Однако, что критично, предыдущее исследование показывает, что именно социальный аспект социальных сетей побуждает большинство людей использовать их так интенсивно. Это также означает, что — в отличие от наркотиков — социальные сети задействуют базовые потребности человека.

Поэтому, если ученые признают существование «зависимости от социальных сетей», возможно, также придется признать существование «зависимости от дружбы». Поэтому следует проявлять осторожность с термином «зависимость» в контексте социальных сетей — существует риск, что нормальное поведение может стать «патологизированным» и привести к стигматизации.

И, как показывают предыдущие исследования, люди могут спокойно воздерживаться или сокращать использование социальных сетей на какое-то время, не испытывая при этом существенных изменений в своем благополучии (как положительных, так и отрицательных). Причина этого в том, что в отличие от наркотиков люди могут удовлетворять свои потребности другими способами — например, общаясь с людьми.

До этого ученые опросили 800 студентов университетов из США и Ирана и обнаружили, что думскроллинг или чрезмерное увлечение негативными новостями связан с чувством экзистенциальной тревоги, недоверием и подозрительностью к окружающим, а также отчаянием.