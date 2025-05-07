Недавнее исследование установило, что в мозге существует единая сеть, отвечающая за способности в музыке, литературе и искусстве. Повреждение этой сети из-за травм или заболеваний может в будущем усилить творческие навыки. Это открытие подчеркивает, что креативность может проявляться даже при нарушениях в работе мозга.

Доцент Гарвардской медицинской школы Исайя Клетеник рассказал, что цель исследования — определить ключевые области мозга, отвечающие за креативность, а также понять их связь с травмами головного мозга. Он отметил что пациенты, которые страдают от последствий травм или деменции, обычно показывают дисфункцию. Однако иногда у людей с прогрессирующими заболеваниями неожиданно возникает творческий потенциал.

Ход исследования

Клетеник и его коллеги из Центра терапии мозговых контуров в Бригамской женской больнице исследовали данные 857 участниц 36 исследований с использованием функциональной МРТ. Они выявили активность определенных областей мозга в процессе выполнения творческих задач и затем проанализировали их функциональную связанность, основываясь на данных о состоянии покоя 1 тыс. здоровых взрослых.

Исследователи обнаружили, что при выполнении творческих задач одна из областей мозга — правый лобный полюс — обычно менее активна. Это может означать, что данная зона играет роль в контроле или снижении активности других участков мозга, отвечающих за креативность.

Чтобы убедиться, что результаты не являются случайными и не связаны с общей активностью мозга, ученые также сравнили полученные данные с информацией о мозговых сетях, которые работают при выполнении других задач. В результате выяснилось что сеть, отвечающая за креативность, выделялась на фоне остальных.

«Многие сложные формы человеческого поведения, включая креативность, не локализованы в конкретных участках мозга, а зависят от определенных мозговых контуров», — объяснил Клетеник в интервью PsyPost. По его словам, у людей с неврологическими заболеваниями иногда наблюдаются новые формы креативного поведения, связанные с повреждениями в этих контурах. Соавтор исследования Майкл Д. Фокс добавил, что креативность может быть связана с общей системой, выявленной в ходе анализа трех независимых источников данных, включая МРТ и данные пациентов с повреждениями мозга.

Результаты у людей с деменцией и болезнью Паркинсона

Исследования показали, что у людей с повреждениями в различных участках лобной доли могут наблюдаться разные последствия. Среди тех, у кого пострадала правая часть лобной доли, особенно в латеральной области, креативность часто снижалась.

В то же время некоторые пациенты с повреждениями именно в правом полюсе лобной доли проявляли повышенную креативность. Это обстоятельство позволяет предположить, что повреждение данной области может снижать уровень самоконтроля, что, в свою очередь, способствует более свободному выражению творческих идей.

Группа исследователей также проанализировала пациентов с лобно-височной деменцией, демонстрирующих внезапное развитие творческих способностей. У пациентов была атрофия мозга в областях, связанных с недавно открытой сетью, отвечающей за творческое мышление. Наряду с этим у пациентов с болезнью Паркинсона и моторной афазией креативность растет гораздо реже. Связь с изменениями в мозге при этих состояниях не так очевидна.

Не все так просто — выводы научной работы

В совокупности исследования выдвигают теорию о том, что правый лобный полюс может функционировать как своего рода барьер, подавляющий спонтанное или необычное мышление в пользу решений, основанных на правилах. Когда этот контроль ослабляется — например, из-за травмы или дегенеративных процессов — креативное поведение становится более выраженным.

Несмотря на убедительные результаты, авторы подчеркивают, что творчество — сложный процесс. Научная работа была направлена на выявление общего нейронного пути, а не всех возможных вариантов. Помимо этого, наблюдаемые взаимосвязи являются корреляционными. Хотя данные о повреждениях указывают на роль правого лобного полюса, для подтверждения требуются более прямые исследования.