Американский стартап BioStack получил $9,5 млн в посевном раунде финансирования. Компания разрабатывает платформу, которая объединяет разрозненные медицинские сведения в связанные истории лечения пациентов. Это должно помочь разработчикам обучать и проверять модели искусственного интеллекта для здравоохранения.

Galina Nelyubova, Unsplash

Раунд прошел при участии Peak XV, DCVC, Afore Capital и других инвесторов. Полученные средства BioStack направит на развитие платформы, расширение присутствия в США и других странах и найм инженеров и исследователей. Стартап, основанный в 2025 году, базируется в Сан-Франциско и вошел в весенний набор Y Combinator 2026 года. Согласно профилю на сайте акселератора, в компании работают 11 человек. Ее оценка после раунда не раскрывалась.

Одна из проблем медицинского ИИ заключается в том, что данные о пациенте часто хранятся в разных системах и форматах. Результаты анализов, записи врачей, снимки, сведения о назначенных препаратах и информация об исходах лечения могут быть разрозненными, что затрудняет их использование для обучения алгоритмов.

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BioStack пытается решить проблему, связывая медицинские данные в истории, по которым можно проследить состояние пациента и ход лечения. Эта информация может использоваться в исследованиях, разработке лекарств, а также для обучения и оценки ИИ-моделей. Стартап также создает тренировочные сценарии, в которых ИИ решает клинические задачи, а его ответы оцениваются по исходам лечения и оценкам врачей.

Как утверждает BioStack, сотрудничество с больницами в США, Индии, Бразилии и Аргентине дает ей доступ более чем к 100 млн обезличенных медицинских записей. Компания также сообщает, что объединила с другими клиническими данными сотни тысяч рентгеновских снимков, МРТ и КТ, а также миллионы расшифровок аудиозаписей телемедицинских консультаций. По словам стартапа, при подготовке наборов данных учитываются требования медицинских организаций к защите конфиденциальности.

Но доступ к 100 млн записей еще не означает, что все они готовы для обучения медицинского ИИ. Неясно, какая часть данных уже объединена в последовательные истории пациентов, насколько эти истории полны и подходят ли они для конкретных исследовательских задач.

В сообщении о финансировании BioStack не приводит результатов тестирования, по которым можно было бы оценить, повышают ли ее наборы данных точность и надежность медицинских ИИ-моделей.

Таким образом, BioStack пытается решить одну из основных проблем медицинского ИИ — разобщенность сведений о состоянии пациентов и ходе их лечения. Но для потенциальных клиентов и инвесторов важен не только масштаб доступа к медицинским записям, но и то, сколько из них стартап сумеет превратить в пригодные для обучения и оценки моделей наборы данных.

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