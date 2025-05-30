В последние годы Chanel переосмысливает архивы: в коллекциях появляются ткани, напоминающие монашеские рясы, а в соцсетях — кадры из детства Габриэль Шанель. Бренд возвращается к истокам, среди которых — не только характерная для дома цветовая сдержанность и недосягаемая легкость силуэтов, но и культурные отсылки к строгому католическому монастырю в Обазине. Именно там Шанель впервые столкнулась с лаконичными формами, сдержанным декором и палитрой, которые позже станут эстетическим кодом бренда.

Chanel Haute Couture Весна/Лето 2020

После смерти матери Шанель оказалась в приюте при аббатстве Cistercien d’Aubazine. Ее отец, торгующий уличными товарами, не справлялся с воспитанием пятерых детей и отдал Габриэль на попечение монахинь. В этом каменном монастыре, выстроенном еще в XII веке, девочка жила с 12 до 18 лет. Вокруг — четкие геометрические формы, витражи, черно-белый пол, минимум украшений. Для будущей кутюрье это стало первым и самым влиятельным опытом визуального мира.

Визуальным кодом аббатства были переплетающиеся окружности и лаконичные орнаменты. По мнению ряда историков моды, именно эти формы вдохновили будущий логотип Chanel — два зеркально отраженных пересекающихся C. Культовый символ впервые появился в 1920-х годах — сначала на флаконе духов Chanel №5, затем на упаковке и аксессуарах. Буквы «C» стали не столько инициалами, сколько знаком, встроенным в визуальную память.

Существует и альтернативная версия происхождения эмблемы. Согласно ей, логотип был вдохновлен витражами и мозаиками в замке Château de Crémat под Ниццей, где Шанель бывала в 1920-х годах. Там и правда есть похожие формы, и сам замок активно поддерживает эту версию на своем официальном сайте. Однако большинство исследователей считают, что ключевое влияние оказал именно монастырь, в котором Шанель провела свои юные годы.

Геометрические мотивы Обазина можно увидеть в знаковых творениях Шанель

Интересно, что визуальная аскеза монастыря отразилась не только в логотипе, но и в общем дизайнерском подходе Шанель. Архитектурная строгость, черно-белая палитра, отсутствие лишнего — все это позже стало знаковыми элементами ее моды. Как подчеркивает National Catholic Register, «визуальный язык ее бренда сформировался там, где она впервые научилась видеть форму в ограничении».

В 2022 году Chanel поддержал реставрацию аббатства Обазин. Представители модного дома назвали это «возвращением к корням» и признанием значимости монастыря в биографии основательницы. Сумма пожертвования не раскрывалась, но речь шла о «существенном вкладе» в сохранение объекта культурного наследия.

Таким образом, логотип Chanel — это не просто элемент айдентики. Это зашифрованный символ детства, уединения и визуального порядка, впитанный из каменных стен аббатства в самом сердце Франции.