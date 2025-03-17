По мнению предпринимателя, бизнес-писателя и эксперта в области ИТ-цифровизации производства и искусственного интеллекта Алексея Оносова, превращение хобби в бизнес — процесс увлекательный, но требующий серьезного подхода. Являясь основателем компании «Юнисофт», он рассказал о тонкостях перехода хобби в бизнес. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Оносов отмечает, что начало пути от увлечения к прибыльному делу часто бывает спонтанным и неожиданным. Так случилось и с его YouTube каналом «Практики бизнеса», который изначально задумывался как способ поделиться опытом и знаниями. Первым шагом в этом направлении стало написание книг о бизнесе — так Оносов решил систематизировать опыт, полученный за годы управления бизнес-клубом и встреч с топовыми предпринимателями. Всего было проведено около 500 встреч.

По его словам, процесс оказался настолько захватывающим, что за относительно короткое время появилось три книги: «Хэппиномика — теория и практика счастливой жизни», «100 героев бизнеса» и «Эпоха предпринимателей». Каждая из них позволила глубже погрузиться в изучение успешных бизнес-практик и психологии предпринимательства.

«Работа над ними породила идею создания YouTube-канала, где можно было бы не только рассказывать о бизнесе, но и показывать реальных людей, стоящих за успешными компаниями», — поделился эксперт.

Он отмечает, что запуск канала «Практики бизнеса» начался как типичное хобби — съемки интервью с предпринимателями проходили в свободное время, без мыслей о монетизации. По его словам, каждая из них становилась источником вдохновения и новых идей.

«Постепенно канал начал набирать популярность, появились первые предложения о сотрудничестве, — говорит Оносов. — Момент получения первого гонорара за рекламу стал переломным — стало ясно, что увлечение может приносить не только моральное удовлетворение, но и финансовую отдачу. Однако путь от хобби к бизнесу оказался непростым».

Эксперт поделился, что для этого ему пришлось осваивать множество новых навыков — от работы с камерой и звуком до монтажа видео и продвижения канала. Он отмечает, что были моменты, когда хотелось все бросить из-за сложностей, но интерес к делу и поддержка аудитории помогали двигаться вперед. Одним из важнейших уроков стало понимание необходимости постоянного обучения, заявил эксперт.

Даже будучи экспертом в своей области, Оносову пришлось осваивать новые навык: маркетинг, финансовое планирование и управление проектами. Этот вызов, по его словам, помог вывести хобби на новый уровень. Не менее важным оказалось умение сохранять гибкость и готовность к экспериментам, объясняет эксперт.

«То, что работало, когда канал был просто хобби, не всегда подходило для бизнес-модели, — говорит он. — Приходилось пробовать новые форматы, искать нестандартные решения, быть открытым к изменениям. Общение с единомышленниками и экспертами в своей области открыло новые возможности для развития бизнеса». Он также добавил, что каждое интервью и встреча становились не просто материалом для канала, но и возможностью расширить кругозор, завести полезные знакомства.

«Умение адаптироваться к изменениям и быть готовым к неожиданным поворотам — ключевой аспект превращения хобби в бизнес, — утверждает Оносов. — Начиная работу над YouTube-каналом “Практики бизнеса” трудно было представить, насколько сильно эта деятельность повлияет на жизнь и карьеру».

По словам эксперта, этот опыт научил его важности быть открытым к новым возможностям и не бояться менять курс, даже если это означает отход от первоначальных планов. Он отмечает, что иногда хобби может открыть двери, о существовании которых человек даже не подозревал.

Формирование команды для него стало новым вызовом в процессе развития проекта. Оносов отмечает, что поначалу все делалось самостоятельно — от съемок и монтажа до продвижения канала. Однако вскоре ему стало очевидно, что для дальнейшего роста необходимо привлечь помощников. «Нужно было найти людей, которые не только обладали необходимыми навыками, но и разделяли видение и энтузиазм», — говорит он. По его словам, это оказалось непростой задачей, но ему в итоге удалось собрать команду единомышленников, которые внесли вклад в развитие проекта.

Монетизация

Вопрос монетизации не должен становиться главной целью, особенно на начальном этапе, объясняет эксперт. Когда его канал только начинал развиваться, мысли о заработке отходили на второй план. Главным, по словам Оносова, было делиться знаниями и опытом, создавать качественный и полезный контент.

«Именно такой подход позволил завоевать доверие аудитории и создать прочную базу подписчиков. И только когда канал набрал определенную популярность, появились мысли о способах монетизации», — говорит он.

Эксперт также отметил важность того, чтобы реклама и спонсорские интеграции были органичными и не мешали основному контенту. Он также считает, что умение справляться с неудачами и критикой является не менее значимым аспектом превращения хобби в бизнес.

«Когда увлечение становится публичным, неизбежно приходится сталкиваться с разными мнениями, в том числе и негативными, — объясняет Оносов. — Поначалу каждый отрицательный комментарий воспринимается болезненно. Но со временем приходит умение относиться к критике конструктивно, видеть в ней возможности для улучшения».

Эксперт рассказывает, что у него, как и у многих, были и неудачные эксперименты с форматами, и технические сбои во время важных интервью. Но каждая такая ситуация становилась для него уроком и толчком к развитию.

«Неудачи — это неотъемлемая часть пути, и важно не опускать руки, а извлекать из них пользу, — утверждает он. — Роль планирования в процессе превращения хобби в бизнес трудно переоценить».

Когда проект начал расти, Оносову стало ясно, что спонтанный подход больше не работает. Тогда ему, пришлось научиться составлять контент-планы, прогнозировать финансовые показатели, планировать рекламные кампании. Это, по его словам, было непросто, учитывая, что раньше привычнее было действовать более интуитивно. Но именно четкое планирование позволило вывести канал на новый уровень и сделать его более стабильным источником дохода, отметил он.

Влияние превращения хобби в бизнес на личную жизнь — еще один аспект, который нельзя игнорировать, утверждает эксперт. Когда увлечение становится работой, границы между личным и профессиональным часто стираются. Нередко возникает ситуация, когда времени на семью и другие интересы становится меньше. Приходится заново учиться выстраивать баланс, четко разграничивать рабочее и личное время. Это непросто, но крайне важно для сохранения здоровых отношений и предотвращения выгорания.

«Говоря о выгорании, стоит отметить, что это реальная угроза, особенно когда занимаешься любимым делом, — объясняет он. — Кажется, что если работа приносит удовольствие, то можно работать без остановки. Но даже самое любимое дело может утомлять, если не давать себе отдыха».

Оносов заявляет, что важно научиться планировать перерывы, устраивать себе выходные и отпуска, во время которых полностью отключаться от рабочих вопросов. Это помогает сохранять свежесть восприятия и энтузиазм.

Он также утверждает, что важную роль в развитии бизнеса из хобби играет нетворкинг. Общение с другими предпринимателями, блогерами, экспертами в различных областях не только обогащает контент канала, но и дает новые идеи для развития. Посещение профессиональных конференций, участие в отраслевых мероприятиях помогает расширить круг полезных знакомств и открывает новые возможности для сотрудничества.

Еще одним важным навыком эксперт назвал умение отказываться от того, что не работает. «Бывает, что много сил и времени вкладывается в какой-то формат или рубрику, но они не находят отклика у зрителей, — объясняет он. — Поначалу сложно признать неудачу и отказаться от идеи, в которую вложено столько труда. Но со временем приходит умение более трезво оценивать ситуацию и не держаться за неэффективные проекты».

Также Оносов отмечает, что особого подхода требует работа с рекламодателями. Когда его канал начал набирать популярность, ему стали поступать предложения о рекламных интеграциях.

«Это было воодушевляюще, но также требовало осторожности, — говорит он. — Важно выработать четкие критерии отбора рекламодателей. Работать только с теми компаниями, продукты или услуги которых действительно могут быть полезны аудитории. Такой подход позволяет сохранять доверие подписчиков и делать рекламные интеграции максимально органичными».

Эксперт утверждает, что не стоит стесняться обращаться за советом к более опытным коллегам, участвовать в профессиональных сообществах и посещать отраслевые мероприятия. По его словам, часто именно личные контакты открывают новые возможности для роста и развития.

«Трудности и неудачи неизбежны на пути любого предпринимателя. Важно не опускать руки, а воспринимать каждую неудачу как урок и возможность для роста. Анализ ошибок и извлечение выводов помогают двигаться вперед. При этом нельзя забывать о балансе между работой и личной жизнью. Когда занимаешься любимым делом, легко погрузиться в него с головой и забыть обо всем остальном. Но для долгосрочного успеха важно сохранять баланс», — говорит Оносов.

Он также заявляет, что время, уделенное семье, друзьям, своему здоровью, помогает оставаться энергичным и мотивированным в долгосрочной перспективе. Честность с собой и своей аудиторией — ключевой фактор успеха. Аутентичность и искренность — это то, что ценят люди, объясняет эксперт.

По его словам, нет смысла пытаться казаться тем, кем не являешься. Открытость и готовность делиться не только успехами, но и трудностями помогает установить прочную связь с аудиторией и построить доверительные отношения. Оносов рекомендует не бояться просить о помощи, потому что никто не может быть экспертом во всем. Привлечение специалистов в тех областях, где не хватает опыта, позволяет достичь гораздо лучших результатов.

«Готовность к постоянным изменениям — еще одно важное качество. Бизнес-среда динамична, и то, что работает сегодня, может перестать быть эффективным завтра. Гибкость, готовность адаптироваться к новым условиям и менять свою стратегию — необходимые навыки для успешного развития бизнеса из хобби», — заключает он.

Многие мечтают зарабатывать на своем увлечении, но не все знают, как превратить хобби в стабильный доход. Дима Зенков, режиссер международных проектов и продюсер, сам прошел такой путь. До получения образования он увлекался режиссурой любительски и этот опыт помог ему разработать метод сторителлинг-аудита для бизнеса. Он назвал четыре шага, которые помогают монетизировать хобби.