Доля ИТ в ВВП России выросла с 1,32% в 2019 году до 2,43% в 2024 году (в 1,8 раза), следует из анализа Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Отрасль показала опережающий рост в сравнении с другими секторами по вкладу в ВВП, объему реализации продуктов и услуг, численности персонала и инвестициям.

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Эксперты отметили, что объем реализации ИТ-продуктов и услуг увеличивался в среднем на 29,6% ежегодно, достигнув рекордных 46,1% в 2024 году. Валовая добавленная стоимость отрасли в реальном выражении росла на 12,6% в год, с пиком в 18,2% в 2024 году.

Численность работников приблизилась к 1 млн, ежегодно увеличиваясь двузначными темпами. Капитальные вложения росли на 49% в год, втрое превышая среднюю динамику по экономике, благодаря инвестициям в импортозамещающее ПО, облачные сервисы и онлайн-платформы.

Ключевыми факторами роста стали спрос на отечественное ПО и облачную инфраструктуру в сегментах B2B и B2G, а также расширение аудитории российских онлайн-платформ в B2C.



