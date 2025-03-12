Голосовые помощники и текстовые чат-боты стали конкурентным преимуществом и реальным подспорьем в ежедневной работе предпринимателей. Однако, несмотря на стремительное развитие ИИ, зачастую без вмешательства человека не обойтись. А это не только может вызвать недовольство клиента, но и становится дополнительной нагрузкой на сотрудников. Об этом и других плюсах и минусах применения ИИ в работе бизнеса «Инк.» рассказали специалисты IT-компании Articul — технический директор Борис Кузьмин и директор по информационным технологиям Александр Зырин.

На основе опыта применения ИИ, специалисты назвали ряд основных плюсов. Их отметили в не менее чем трети российских компаний за прошлый год.

Нейросетям можно доверить, например, анализ истории покупок или ответы на популярные вопросы клиентов и, таким образом, сэкономить время;

ИИ способен анализировать большие данные, что в том числе помогает регулировать цены в зависимости от динамики рынка;

Боты не требуют зарплат, отпусков и больничных, в отличие от живых сотрудников, они могут работать круглые сутки.

При этом голосовые помощники могут неправильно понимать команды или ошибаться при их выполнении, а также придумывать или фабриковать запрошенные кейсы и факты.

Поэтому, хотя алгоритмы машинного обучения и обработки естественного языка продолжают совершенствоваться, эксперты рекомендуют внимательнее относиться к использованию электронных помощников, перепроверять результаты их работы и следить за обновлениями в сфере ИИ.

Полный текст колонки «Корректировать размер скидки и определить брак: в чем ИИ поможет даже малому бизнесу».