Итальянская газета Il Foglio стала первым в мире СМИ, опубликовавшим целый выпуск, созданный с помощью искусственного интеллекта. Четырехстраничное приложение опубликовано онлайн и в печатном виде.

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Такой эксперимент с ИИ издание провело в рамках месячной инициативы, демонстрирующей влияние технологий на журналистику. Выпуск охватил несколько актуальных тем: сторонников президента США Дональда Трампа в Италии, статью об экономике страны и так далее.

Главный редактор Il Foglio Клаудио Чераса рассказал, что абсолютно весь выпуск — от статей до заголовков — был создано искусственным интеллектом. В интервью The Guardian он заявил, что роль журналистов отныне будет сводиться к формулировке запросов для ИИ-инструментов и редактированию полученных ответов.

Несмотря на хорошую структуру, ясность и отсутствие грамматических ошибок, в материалах, написанных ИИ не было цитат от живых источников, что считается существенным недостатком с точки зрения журналистики.

Искусственный интеллект активно меняет новостную индустрию. Так, британское издание The Independent уже анонсировало новостной сервис при поддержке Google AI, а BBC планирует использовать ИИ для создания персонализированного контента для пользователей.