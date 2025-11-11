Итальянский оператор Витторио Стораро, обладатель трех премий «Оскар», работавший с американским режиссером Вуди Алленом, рассматривает возможность снять новую совместную картину в Москве. Об этом он рассказал на сессии «Язык света. Большое интервью с Витторио Стораро» в рамках форума «Культура. Медиа. Цифра» в Москве.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Мы пока думаем о коллаборации, но я надеюсь, что будет еще один фильм. Кстати, это можно сделать и в Москве», — заметил 85-летний оператор.

Стораро — один из самых влиятельных операторов в мировой киноистории, обладатель трех премий «Оскар» за «Апокалипсис сегодня», «Красную розу для Гойи» и «Последнего императора». Вуди Аллен — 89-летний американский режиссер, сценарист и актер, автор более чем пяти десятков фильмов, среди которых «Полночь в Париже», «Матч-пойнт» и «Светская жизнь».

Итальянец рассказал, как появилась «Светская жизнь» (2016). Эта лиричная история о молодой паре, чьи судьбы переплетаются на фоне Голливуда и Нью-Йорка 1930-х, стала первой совместной работой Стораро и Аллена. Оператор поделился, что на съемках активно экспериментировал со светом и цветовой драматургией, создавая визуальную структуру, которая стала одним из главных выразительных инструментов картины.

Предложение присоединиться к фильму в свое время поступило напрямую: «Мне позвонил мой агент и сказал: “Вуди Аллен хотел бы снять с вами фильм”», — вспомнил оператор. По его словам, с этого начался пятилетний творческий союз, за которым последовали еще пять совместных проектов.

Стораро отметил, что их последний разговор с Алленом был теплым и открытым для новых планов:

«Мы достаточно молоды и можем поработать вместе и позже», — добавил с улыбкой он.

Именно поэтому возможность московского проекта — не просто жест вежливости, а реально обсуждаемая идея. По словам оператора, они говорили о ней еще во время августовского визита Аллена в российскую столицу.

Форум «Культура. Медиа. Цифра», где Стораро дал интервью, традиционно собирает крупных деятелей индустрии: режиссеров, операторов, продюсеров, представителей медиа и цифровых сервисов. Площадка служит местом для презентаций проектов, обсуждения рынков и международного сотрудничества, поэтому признание Стораро прозвучало в максимально релевантном контексте.