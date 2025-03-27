Итальянская компания Ariston, занимающаяся производством электрических бытовых приборов, приняла решение вернуться в Россию, сообщает пресс-служба компании. Накануне президент Владимир Путин исключил российскую дочку Ariston из списка компаний, в отношении которых введено временное управление.

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«Мы очень рады решению российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. <…> Мы намерены возобновить работу с российским руководством, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить наше наследие в этой стране», – отметил исполнительный председатель совета директоров компании Паоло Мерлони.

Компания Ariston Thermo Rus («Аристон термо Русь») зарегистрирована в Ленинградской области. В 2023 году ее выручка составила 9,44 млрд руб., а чистая прибыль — 33,03 млн руб.

Весной 2024 года 100% долей российской структуры итальянской компании были переданы в управление «Газпром бытовые системы». Тогда министр иностранных дел Италии вызвал в МИД посла России Алексея Парамонова для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group». Дипломат отметил, что передача долей в уставном капитале компании была произведена в рамках правового поля.

По данным аналитиков Kokoc Group, в 2022 году российский рынок покинули около 560 зарубежных компаний. В четвертом квартале 2024 года в страну вернулись 235 компаний, а 13 новых зарубежных брендов объявили о выходе на российский рынок. Эксперты Kokoc Group прогнозируют, что в этом году вернуться могут уже 350 компаний.