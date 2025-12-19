В 2026 году рынок недвижимости ожидает умеренный рост — эксперты прогнозируют увеличение объемов продаж на уровне 5% при сохранении высокой стоимости квадратного метра. Итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й обсудили эксперты на круглом столе, организованном девелоперской компанией «Брусника». Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Директор по продажам группы «Самолет» Анастасия Горбунь подчеркнула, что объем сделок и спрос по-прежнему напрямую зависят от ключевой ставки Банка России и параметров ипотечных программ.

«С 2020 года ипотека остается основным драйвером продаж и выхода новых проектов на рынок. Пик пришелся на 2023 год, когда объем ипотеки в стране достиг 3,4 трлн руб.», — отметила она.

По ее словам, в 2024–2025 годах рынок столкнулся с резким снижением ипотечной активности во всех регионах, при этом основное падение пришлось на региональные проекты, тогда как Москва и Московская область оказались более устойчивыми. Поддержку продажам, как указала Горбунь, обеспечили рассрочки и альтернативные инструменты.

2024 — год рассрочек

Горбунь также отметила, что 2024 год фактически стал «марафоном рассрочек», который сначала задали Москва и Санкт-Петербург, а затем подхватили регионы.

В 2025 году, по ее оценке, рассрочка перестала быть массовым инструментом и используется в основном для определенного сегмента покупателей, которым сейчас недоступна ипотека.

Адресная господдержка

Говоря о льготных программах, Анастасия Горбунь подчеркнула, что государство сегодня управляет ипотекой более точечно.

«Поддержка предоставляется тем, кому она действительно нужна, и в тех регионах, где необходимо развивать отрасль», — сказала она.

В качестве примеров она привела Дальневосточную ипотеку как драйвер развития округа и Семейную ипотеку в Московской области, добавив, что отдельные девелоперы также работают с Арктической ипотекой.

Москва и область: охлаждение без резкого спада

Коммерческий директор «Брусники» Андрей Фатнев напомнил, что пиковым для рынка недвижимости Московского региона стал 2023 год — тогда объем продаж достиг около 7 млн кв. м.

«В 2024 году началось охлаждение на фоне отмены части льготных программ, но в Москве и области было продано порядка 6 млн кв. м. Это все еще высокий показатель», — отметил он.

По словам Фатнева, первое полугодие 2025 года было слабым почти для всех девелоперов, однако затем рынок начал ускоряться на фоне снижения ключевой ставки до 16,5%. Он ожидает, что по итогам года совокупный объем продаж в Москве и Подмосковье составит около 6 млн кв. м.

Структура спроса и дефицит предложения

Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов сообщил, что по итогам 2025 года количество сделок в Московском регионе, вероятнее всего, покажет нулевую динамику по сравнению с прошлым годом.

«Цены продолжат расти, в том числе за счет комиссий по Семейной ипотеке и рисков, связанных с рассрочками», — отметил он.

При этом, как пояснил Попов, предложение на первичном рынке сократилось почти на четверть, тогда как вторичный рынок начал постепенно восстанавливаться. Большая часть новых запусков в 2025 году пришлась на проекты бизнес- и элит-класса, тогда как комфорт- и эконом-сегменты практически не представлены из-за высокой себестоимости.

Аренда и продуктовые изменения

Попов также обратил внимание на новый тренд — сокращение проектов с отделкой и общее упрощение продуктовых решений, что он связывает с дорогим финансированием и строительной инфляцией.

«Интересно, что ставки аренды впервые за долгое время не выросли год к году», — добавил он, отметив, что рынок аренды в большей степени зависит от доходов населения, чем от ключевой ставки.

Ожидания на 2026 год

Руководитель департамента ипотеки и первичного рынка агентства «Этажи» Мария Сорока считает, что оживление рыночной ипотеки возможно при снижении ключевой ставки до уровня около 12%.

«На счетах населения аккумулирован значительный объем средств, и уже сейчас около 30% вкладчиков рассматривают покупку недвижимости», — сказала она.

В «Бруснике» ожидают в 2026 году сдержанный рост рынка на уровне около 5%. Алексей Попов, в свою очередь, исходит из умеренно оптимистичного сценария: при отсутствии «черных лебедей» и снижении ключевой ставки ниже 14% во второй половине 2026 года может заработать рыночная ипотека и реализоваться отложенный спрос.