На сайте делового издания «Секрет фирмы» с конца прошлого года не публикуются новые материалы: последняя новость появилась 7 января, а обновлений после этого не было. Авторы Telegram-канала «Медиатехнолог» предположили, что издание могло прекратить работу.

Официального подтверждения закрытия от редакции или правообладателей не публиковалось.

«Инк» обратился за комментарием в «Секрет фирмы».

«Редакция журнала «Секрет фирмы», входящего в Rambler&Co, временно приостанавливает выпуск новых материалов. Это связано с диверсификацией ресурсов внутри медиахолдинга для укрепления ключевых направлений. Коллектив проекта сохраняет свои позиции в рамках холдинга», — ответили на запрос «Инка» в пресс-службе Rambler&Co.

«Секрет фирмы» начало работу в октябре 2001 года как приложение к журналу «Деньги» издательского дома «Коммерсантъ» и вскоре стало самостоятельным деловым изданием. В последующие годы оно выходило в разных форматах, в том числе как еженедельник и ежемесячный журнал, освещая темы бизнеса и предпринимательства.

В 2014 году бренд и архив издания были проданы медиахолдингу Rambler&Co, после чего «Секрет фирмы» перезапустился как онлайн-платформа с ежедневной публикацией материалов о компаниях, управлении и бизнес-историях.



