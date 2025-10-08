Российский холдинг Hobby World, которому принадлежат бренды Hobby Games, «Мосигра» и Zvezda, собирается провести первичное размещение акций (IPO) в 2026 году. Компания оценивает свою стоимость в 20–25 млрд руб.

Freepik

Сейчас компания готовит документы и уточняет детали будущего размещения. По словам генерального директора Hobby World Михаила Акулова, выйти на биржу получится не раньше мая 2026 года.

IPO задумывали провести в текущем году, но из-за нестабильной ситуации на рынке планы пришлось отложить.

«Мы собирались выйти на биржу уже в этом году, но рынок сильно просел, поэтому решили подождать примерно год», — рассказал Акулов.

Он отметил, что оценка оборота компании находится в диапазоне 20–25 млрд руб. Также Акулов допустил, на продажу могут выставить 20–25% акций. Точная сумма, которую компания хочет привлечь, пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Hobby World объединяет игровые студии в рамках подготовки к IPO. По данным «СПАРК-Интерфакс», холдинг «Мир хобби» (входит в Hobby World) объединяет более десяти компаний. В 2024 году выручка по РСБУ составила 3,46 млрд руб., что на 11,6% больше, чем годом ранее. Однако чистая прибыль снизилась почти в шесть раз — до 54,35 млн руб.