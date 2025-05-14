Шимпанзе умеют не только залечивать свои травмы, но и оказывать помощь другим представителям своего вида, независимо от родства, заметили исследователи, наблюдая за приматами в лесу Будонго в Уганде. Это предоставляет возможность лучше понять корни человеческой медицины на основе того, как шимпанзе применяют лекарственные растения и ухаживают друг за другом.

Специалисты изучили две группы шимпанзе в лесу Будонго — Сонсо и Вайбира, наблюдая за их поведением и анализируя архивные материалы. Шимпанзе часто травмируются в результате драк, несчастных случаев и человеческих ловушек. Так, около 40% из группы Сонсо сталкивались с капканами. В целом за четыре месяца наблюдений было зафиксировано 12 травм в группе Сонсо и пять — в Вайбира, включая одну самку, попавшую в ловушку, и четверых самцов, пострадавших в результате драки.

Исследователи выяснили, что приматы используют определенные растения для лечения своих ран. Некоторые из этих трав обладают настоящими лечебными свойствами и применяются людьми в народной медицине.

Ученые зафиксировали 41 случай оказания медицинской помощи приматами. Из них семь раз шимпанзе оказывали помощь друг другу, причем чаще всего это делали обезьяны из группы Сонсо. В 34 случаях приматы лечили себя самостоятельно.

Они использовали такие методы лечения: зализывание своих ран, чтобы удалить грязь; надавливание на раны пальцами; прикладывание к ранам листьев. В некоторых случаях приматы разжевывали кору и накладывали ее на поврежденные участки.

Из семи случаев помощи другим шимпанзе в четырех ситуациях обрабатывали раны сородичей, два раза освобождали их из ловушек и один раз помогали с гигиеной. При этом забота не зависела от пола и возраста животных — шимпанзе оказывали помощь как детям, так и взрослым особям. А в четырех случаях помощь оказывалась даже не кровным родственникам.

«Это подтверждает, что шимпанзе способны распознавать нужду и страдания других особей и принимают осознанные меры для их облегчения, даже в ситуациях, где нет очевидной выгоды в виде генетического преимущества», — отметил Элоди Фрейман, доктор из Оксфордского университета.

Однако исследователи добавили, что их работа имеет свои ограничения. На данный момент они не могут точно определить, насколько эффективны растения, которые шимпанзе применяют для лечебных целей. Также неясно, какие факторы влияют на решение обезьян оказывать медицинскую помощь своим сородичам или нет. Изучение этих вопросов станет следующим этапом их исследований.