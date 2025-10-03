Интернет-знаменитости в России совокупно могут зарабатывать до 30 млрд руб. ежегодно на продвижении незаконных азартных площадок, выяснили «Известия». Гонорар за одну трансляцию может достигать $3 млн, что становится возможным благодаря масштабам теневой индустрии с оборотом, по разным оценкам, от 1,2 до 4 трлн руб. в год. Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) скромнее: ведомство оценивает оборот разрешенных букмекерских компаний в России в 1,8 трлн руб., а долю нелегального рынка — в 35–40% (т.е 630–720 млрд).

Freepik

Газета рассчитала возможный доход блогеров с рекламы нелегальных казино следующим образом. При годовой выручке в 400 млрд руб. (взята как средняя оценка) бюджет на маркетинг составит 120 млрд руб. (около 30%), из которых четверть уйдет блогерам, отмечают «Известия» со ссылкой на ресурсы по гемблингу. Таким образом, за продвижение онлайн-казино инфлюенсеры совокупно могут получать до 30 млрд руб. в год.

Промоутеры используют видеохостинги TikTok, Twitch, YouTube и специализированную платформу Kick, созданную одним из казино специально для распространения через блогеров. Рекламные интеграции также часто встречаются в озвучке пиратских фильмов.

Трансляция стримера Мелстроя 20 марта 2024 года с участием музыканта Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) стала самой популярной в русскоязычном интернете, собрав 720 тыс. одновременных зрителей. За четырехчасовой эфир с игрой в онлайн-казино ведущий получил $3 млн, передав миллион гостю. Пользователи внесли депозитов на $12 млн по реферальной ссылке Мелстроя.

Целевая аудитория таких стримов — молодежь. По данным ЦУПИС (центр, через который по закону проходят все платежи легальных букмекеров и тотализаторов) за 2024 год, 43% всех игроков в России — это люди до 30 лет. При этом в России доля зависимых игроков составляет 12% — вдвое выше мирового показателя.

Продвижение онлайн-казино в России незаконно, легально рекламировать можно только лицензированных букмекеров при соблюдении требований маркировки. Почетный адвокат России, председатель правления «Московской адвокатской коллегии № 1» Дмитрий Краснов отметил, что действующие санкции несопоставимы с гонорарами блогеров, из-за чего превентивный эффект слабый. К уголовной ответственности обычно привлекают организаторов незаконного азартного бизнеса, а не тех, кто его рекламирует.