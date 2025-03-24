Компания 01.AI, основанная бывшим главой Google China Кай-Фу Ли, заявила о кардинальной смене стратегии. Стартап откажется от разработки собственных языковых моделей и перейдет на использование открытых алгоритмов китайской компании DeepSeek.

Фото: Freepik

Кай-Фу Ли считает, что бесплатные открытые модели Deepseek представляют серьезную угрозу для бизнес-модели OpenAI. «Самый большой кошмар для Сэма Альтмана (CEO OpenAI — „Инк.“) в том, что его конкурент бесплатный», — заявил Ли. Многие пользователи уже отказались от платных подписок ChatGPT в пользу бесплатного DeepSeek. Теперь 01.AI с 200 сотрудниками сосредоточится на дообучении моделей DeepSeek для корпоративных клиентов в финансовом, игровом и юридическом секторах.

Операционные расходы между компаниями разительно отличаются. OpenAI потратила около $7 млрд на операционные расходы в 2024 году, тогда как DeepSeek потратила лишь около 2% от этой суммы. Китайская компания смогла снизить вычислительные затраты в 5-10 раз, а компании, разрабатывающие собственные решения на основе нейросетей DeepSeek, смогут получить еще большую выгоду за счет использования open-source нейросетей.

Прогноз выручки 01.AI на первый квартал 2025 года составляет 100 млн юаней ($13 млн), что соответствует всей выручке компании за 2024 год. Несмотря на рост, 01.AI пока не достигла прибыльности. Ли утверждает, что техническая экспертиза его компании остается ценной, особенно в области обучения, настройки и быстрого инференса (вывода — «Инк.») моделей.