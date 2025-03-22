Американский холдинг Johnson & Johnson — производитель гигиенических средств, косметики, лекарств и медоборудования — сообщил о планах по выделению более $55 млрд на строительство четырех заводов в США в течение следующих четырех лет, поскольку угроза импортных пошлин на фармпрепараты со стороны администрации Дональда Трампа заставляет компании расширять свои производственные мощности внутри страны.

Один из новых заводов появится в Уилсоне, Северная Каролина, однако где будут находиться другие, пока не сообщается. Производитель лекарств и медицинского оборудования отметил, что планирует инвестировать на 25% больше по сравнению с последними четырьмя годами.

В прошлом месяце в крупной фармацевтической компании Eli Lilly рассказали, что в течение следующих пяти лет потратят не менее $27 млрд на новые заводы в США. Эти меры станут частью подготовки к введению 25-процентной пошлины на импорт фармацевтических препаратов.

Компании, владеющие крупными производственными мощностями, расположенными вне США, например в Ирландии, могут оказаться в опасности. J&J, крупнейший в мире производитель лекарств по выручке, заявил, что у него больше производственных мощностей в США, чем в любой другой стране. Помимо строительства новых заводов он также планирует расширить свои существующие объекты в этой стране и построить новую инфраструктуру для исследований и разработок.

Ожидается, что объект J&J в Уилсоне, в который планируется вложить более $2 млрд, создаст 5 тыс. рабочих мест во время строительства и более 500 рабочих мест после его завершения. По словам представителей компании, там будет налажено производство лекарств, используемых для лечения рака, а также аутоиммунных и неврологических заболеваний.