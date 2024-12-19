Впервые международная исследовательская группа, включая климатологов Александру Ян и Селин Хойзе, использовала компьютерные модели, чтобы предсказать, когда может наступить первый день без льда в самом северном океане. Это может случиться уже в 2027 году и существенно изменить экосистему и климат Земли.

По мере потепления климата из-за увеличения выбросов парниковых газов морского льда в Арктике становится меньше — более чем на 12% каждое десятилетие. Национальный центр США, изучающий данные о снеге и льде сообщил, что в этом году дневной минимум арктического морского льда достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений с 1978 года.

Общий минимум года составил 4,28 млн кв. км, что выше исторического минимума, отмеченного в сентябре 2012 года. Но это все равно резкое снижение по сравнению со средним показателем в 6,85 миллиона квадратных километров в период с 1979 по 1992 год.

Когда площадь льда в Северном Ледовитом океане составляет менее 1 млн кв. км, ученые говорят, что Арктика свободна ото льда. Предыдущие прогнозы изменения арктического морского льда были сосредоточены на предсказании того, когда океан станет свободным ото льда на целый месяц. Предыдущее исследование Ян предполагало, что первый месяц без льда наступит почти неизбежно и может наступить к 2030-м годам. По мере приближения переломного момента она задалась вопросом, когда наступит первый летний день, который растопит практически весь арктический морской лед.

«Поскольку первый день без льда, скорее всего, наступит раньше, чем первый месяц без льда, мы хотим быть к этому готовы. Также важно знать, какие события могут привести к таянию всего морского льда в Северном Ледовитом океане», — сказала Хойзе.

Ян и Хойзе спрогнозировали первый свободный ото льда день в Арктике, используя результаты более 300 компьютерных симуляций. Они обнаружили, что большинство моделей предсказывают наступление первого дня без льда в течение девяти-двадцати лет после 2023 года, независимо от того, как человечество отрегулирует выбросы парниковых газов. Самый ранний день без льда в Северном Ледовитом океане может наступить уже через три года.

Это экстремальный сценарий, но он вполне возможен на основе моделей. В общей сложности девять прогнозов показали, что день без льда может наступить через 3-6 лет.

Исследователи обнаружили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить два миллиона квадратных километров или более морского льда за короткий промежуток времени: Сначала необычно теплая осень ослабляет морской лед, затем наступает теплая арктическая зима и весна, которые препятствуют образованию морского льда. Если Арктика будет испытывать такое экстремальное потепление в течение трех или более лет подряд, первый день без льда может наступить в конце лета.

Такие теплые годы уже случались. Например, в марте 2022 года в арктических районах было на 10°С теплее среднего, а районы вокруг Северного полюса почти растаяли. По словам Хойзе, с изменением климата частота и интенсивность таких погодных явлений будет только возрастать.

Морской лед защищает Арктику от потепления, отражая поступающий солнечный свет обратно в космос. С уменьшением количества отражающего льда темные воды океана будут поглощать больше тепла от Солнца, что приведет к дальнейшему повышению температуры в Арктике и во всем мире. Кроме того, потепление в этом районе Земли может изменить характер ветров и океанических течений, что приведет к более экстремальным погодным явлениям по всему миру.

Согласно исследованию, резкое сокращение выбросов может отодвинуть сроки освобождения Арктики ото льда и сократить время, в течение которого океан остается без ледяного покрытия. «Любое сокращение выбросов поможет сохранить морской лед», — сказала Ян.

По мере того как арктическая вечная мерзлота тает с беспрецедентной скоростью, она высвобождает значительное количество ртути, представляя серьезную угрозу для пищевой цепи и зависящих от нее сообществ. Ранее ученые представили более точный метод измерения количества ртути, высвобождаемой реками из вечной мерзлоты, и оценки общего количества ртути, ожидающей выброса.