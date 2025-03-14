Специалисты IT-холдинга «Нота Визор» проанализировали российский рынок налогового мониторинга. Эксперты пришли к выводу, что к 2030 году его объем вырастет до 22,2 млрд руб., а количество компаний, перешедших на такой формат контроля, увеличится до 2 770. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Налоговый мониторинг является форматом работы, при котором компании предоставляют Федеральной налоговой службе онлайн-доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой вариант используется вместо обычных проверок ФНС.

По данным экспертов, на конец 2024 года к налоговому мониторингу было подключено 746 компаний из 20 отраслей — от банков и металлургических предприятий до IT-компаний и ретейлов. В среднем одной компании это обходится в 8 млн руб., всего на переход и обслуживание было потрачено около 6 млрд руб.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году произойдет увеличение количества участников налогового мониторинга в 3,7 раза до 2 770 компаний. В этом случае фактическая емкость рынка составит 22,2 млрд руб.

При этом потенциальный объем рынка через 5 лет может достигнуть 391,5 млрд руб., а число потенциальных участников увеличиться до 48 935.

В ходе исследования эксперты опросили руководителей финансовых служб из крупных компаний и выявили главные причины перехода бизнеса на новый формат. Респонденты рассказали, что это помогает снизить расходы на налоговые проверки, которые могут длиться до 4,5 лет. При налоговом мониторинге этот срок сокращается до 1 года и 9 месяцев.

Также, многие ожидают, что такой режим станет обязательной процедурой, и хотят заранее подготовиться к новым требованиям закона и успеть освоить систему. По мнению руководителей бизнеса, переход на налоговый мониторинг укрепляет деловую репутацию, как открытого и добросовестного налогоплательщика. Кроме того, режим позволяет упростить работу бухгалтерии и минимизировать риск ошибок.

Эксперты считают, что дополнительным стимулом для развития налогового мониторинга станут соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Это специальный механизм, который разработан для поддержки крупных инвестиционных проектов. Так, например, по СЗПК государство возмещает до 100% инфраструктурных затрат.

На сегодняшний день в России действует 70 таких соглашений, а к 2030 году их число может вырасти до 150. По закону все компании, заключившие СЗПК, обязаны подключиться к налоговому мониторингу.