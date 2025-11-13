К выходу второго сезона сериала «Пингвины моей мамы» онлайн-кинотеатр KION совместно с благотворительным фондом «Второе дыхание» организовали специальную акцию по сбору вещей для помощи многодетным семьям. Подробности — в распоряжении «Инка».

KION х «Второе дыхание»

С 13 ноября в трех популярных локациях Москвы — на Даниловском и Ленинском рынках, а также в бизнес-квартале «Арма» — установлены специализированные контейнеры для приема одежды и других предметов.

Акция тесно связана с тематикой сериала, который рассказывает историю многодетной приемной семьи. По замыслу организаторов, передача ненужных вещей нуждающимся становится практическим воплощением идеи заботы, лежащей в основе проекта. Все собранные вещи будут направлены в фонд «Второе дыхание», где их распределят между многодетными семьями или отправят на переработку.

Для участия в акции принимается взрослая и детская одежда, обувь, сумки, аксессуары и домашний текстиль в хорошем состоянии. Фонд «Второе дыхание» — одна из крупнейших в России организаций в сфере осознанного потребления, гарантирует экологичную утилизацию вещей, непригодных для дальнейшего использования.

В поддержку акции на сайте фонда опубликованы реальные истории подростков из многодетных семей, перекликающиеся с сюжетными линиями сериала.

Второй сезон «Пингвинов моей мамы», получивших премию «Белый слон» и признание критиков, продолжает историю взросления героев и исследует новые грани семейных отношений. Премьера состоится 14 ноября в онлайн-кинотеатре KION.