Правительство России утвердило обновленный перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, включает 121 вид из восьми категорий: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые и костные рыбы, а также коралловые полипы. Новые правила вступят в силу с 1 сентября и будут действовать шесть лет.

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В список вошли ядовитые змеи, такие как кобры, мамбы, тайпаны и питоны, а также ящерицы, включая ядозубов и комодских варанов. Запрещено содержать всех крокодилов, независимо от размера, и каймановых черепах с панцирем более 30 см.

Среди млекопитающих под запрет попали крупные кошки (львы, тигры, ягуары, рыси, сервалы), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы, волки, лисы, медведи и дикобразы. Из птиц запрещены страусы, пеликаны, фламинго, совы, пингвины и журавли. Также нельзя держать ядовитых пауков, например черную вдову, скорпионов, моржей, тюленей, китообразных, акул, скатов, мурен и морских окуней длиной более 1,5 м.

Запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.

В феврале прокуратура изъяла трехмесячного львенка без документов, выставленного на продажу за 260 тыс. руб. После инсценировки покупки детеныша направили в реабилитационный центр департамента природопользования для обследования.