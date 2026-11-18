С апреля 2027 года московские кафе, рестораны и предприятия бытового обслуживания станут плательщиками торгового сбора. Сейчас этот платеж распространяется только на торговые объекты. Новые категории бизнеса включены в поправки к Налоговому кодексу, подготовленные в рамках бюджетного пакета. Об этом сообщили в Минфине.

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Ведомство объясняет инициативу стремлением устранить различия в условиях работы компаний, оказывающих услуги и ведущих торговую деятельность. При этом расширять территорию действия сбора власти не намерены: он останется исключительно московским. Размер платежей для новых категорий предпринимателей определит отдельный закон города.

По оценке Минфина, само появление сбора не должно увеличить совокупные отчисления добросовестного бизнеса в бюджет. Уплаченные суммы разрешат вычитать из налоговых обязательств. Механизм зачета будет зависеть от выбранного режима: при общей системе платеж можно направить в счет НДФЛ или налога на прибыль, при УСН и АУСН с объектом «доходы» — уменьшить соответствующий налог.

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Для режимов «доходы минус расходы» предусмотрен учет сбора при расчете налоговой базы. От платежа освобождаются предприниматели на патенте и плательщики единого сельскохозяйственного налога. Дополнительные послабления действуют на основании московского законодательства.

Отдельно при подготовке документа ко второму чтению депутаты поддержали изменение для компаний и ИП, применяющих УСН или АУСН с объектом «доходы минус расходы». Вместо включения торгового сбора в затраты они смогут вычитать его непосредственно из суммы налога. Это предложение одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Торговый сбор появился в Москве 1 июля 2015 года. Другие регионы этим правом не воспользовались. Размер действующего платежа рассчитывается с учетом характеристик торгового объекта, в том числе его площади и местоположения. После вступления поправок в силу аналогичный механизм распространится на общепит и бытовые услуги, а конкретные ставки для них установят московские власти.

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