В темных, безмолвных глубинах Мирового океана только что было сделано открытие ошеломляющего масштаба. Благодаря сети умных подводных роботов ученые обнаружили огромную, скрытую биомассу, которая может перевернуть наши представления о море и о планете в целом. Чтобы представить себе масштаб находки: речь идет об органической массе, эквивалентной 250 миллионам слонов, безмолвно дрейфующей под толщей воды. Что же это за таинственная масса и почему ее обнаружение так важно?

Большинство из нас представляет себе океанскую жизнь в виде того, что мы можем увидеть: коралловые рифы, дельфинов или косяки рыб, сверкающих в солнечных лучах. Однако под всем этим, далеко за пределами досягаемости солнечного света, скрывается невидимая, но жизненно важная сила. Эта сила является основой морской пищевой цепи, но ее составляющие слишком малы, чтобы их можно было заметить невооруженным глазом. До недавнего времени оценить ее истинные глобальные масштабы было чрезвычайно сложно.

Теперь, благодаря развертыванию 903 роботизированных поплавков в рамках программы Biogeochemical-Argo (BGC-Argo), исследователи наконец-то смогли измерить ее истинное глобальное присутствие. Результат? Умопомрачительные 314 тераграммов биомассы – это 346 миллионов метрических тонн – скрывающихся в океанских глубинах.

Колоссальная масса прямо перед носом

Так что же представляет собой эта колоссальная скрытая масса? Это фитопланктон – микроскопические организмы. Несмотря на свои крошечные размеры, фитопланктон играет огромную роль в регуляции климата. Он поглощает углекислый газ в процессе фотосинтеза – точно так же, как деревья на суше – и помогает накапливать его в океане. Кроме того, фитопланктон производит почти половину кислорода, которым мы дышим, что делает его одним из незаметных героев климатической системы Земли.

В одном из документальных фильмов о природе фитопланктон метко назвали «легкими океана». По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), эти океанические растения играют решающую роль в замедлении глобального потепления, выступая в качестве огромного поглотителя углерода, который помогает стабилизировать температуру Земли. Без них наши климатические модели были бы совершенно неверны, а наша планета – гораздо теплее.

До недавнего времени большая часть наших знаний о фитопланктоне поступала со спутниковых снимков, которые могут отслеживать только поверхностные цветения. Но эти новые роботизированные поплавки погружаются глубоко, собирая данные в режиме реального времени из слоев, недоступных для спутников. Это все равно что перейти от черно-белого эскиза к полноцветной фотографии внутреннего устройства океана. Это настоящий технологический прорыв.

Новые открытия

Благодаря этим данным ученые теперь уточняют модели прогнозирования климата, предлагая более точные прогнозы того, как океаны поглощают углерод и реагируют на потепление. Международные организации по мониторингу климата высоко оценили эти данные как прорыв, который может лечь в основу более разумной и эффективной экологической политики во всем мире.

Эти роботизированные поплавки легкие, автономные и способны собирать данные в течение длительных периодов времени без вмешательства человека. Они уже трансформируют способы отслеживания морских экосистем, и их применение выходит далеко за рамки изучения фитопланктона.

,Немного странно думать, что устройства, когда-то разработанные для разведки нефти, теперь используются для защиты океана. Та же технология, которая когда-то бурила Землю, теперь помогает нам лучше ее понимать – и этот сдвиг красноречиво говорит о том, как развивается наука.

Открытие биомассы, эквивалентной 250 миллионам слонов, состоящей из микроскопической морской жизни – это не просто научный триумф. Это напоминание о том, как много мы еще не знаем. По мере того как климатические угрозы становятся все серьезнее, именно такие инновационные, основанные на данных исследования необходимы нам для адаптации, реагирования и защиты.

Океаны всегда хранили тайны. Теперь, с небольшой роботизированной помощью и большим научным любопытством, мы наконец-то начинаем их раскрывать.