Новое исследование в области психологии и цифровых технологий показало, что недельная онлайн-программа под названием Big Joy Project, сочетающая элементы позитивной психологии и поведенческой терапии, заметно улучшила эмоциональное состояние участников, способствовала снижению стресса и улучшению качества сна.

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в сотрудничестве со специалистами по общественному здравоохранению и образовательной психологии проанализировали влияние цифровой интервенции, основанной на науке о счастье, альтруизме и благодарности, на субъективное благополучие и повседневные поведенческие установки.

Участникам со всего мира — включая Северную Америку, Европу и Латинскую Америку — предлагалось ежедневно совершать простые действия, направленные на усиление социальных связей и развитие эмоционального интеллекта, например: вести дневник благодарности, делиться вдохновляющими историями или оказывать небольшие акты доброты в своем сообществе.

В исследовании приняли участие более 17 600 человек, преимущественно женщины с высшим образованием из США, Канады и Великобритании, что позволило авторам сопоставить психосоциальные эффекты интервенции в разных демографических и культурных группах.

Результаты продемонстрировали устойчивый рост уровня субъективного благополучия, повышение чувства контроля над эмоциями, усиление веры в собственную способность влиять на личное счастье, а также сокращение симптомов стресса, тревожности и расстройств сна.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у представителей социально уязвимых групп — в частности, среди молодежи, афроамериканцев, латиноамериканцев и людей с низким уровнем дохода, что подчеркивает значимость культурной инклюзивности и цифровой доступности в психосоциальных программах.

Исследователи отметили, что повышение субъективного благополучия тесно связано с профилактикой психических расстройств, улучшением сердечно-сосудистого здоровья и снижением общей смертности в популяции.

По словам ведущего автора Элиссы Эпель, доктора философии и специалиста в области стрессовых состояний и биопсихосоциальной медицины, краткосрочные интервенции могут быть особенно эффективны при дефиците ресурсов и времени у широкой аудитории.

В отличие от продолжительных программ, которые требуют многонедельного участия и регулярного времени, Big Joy Project заняла всего несколько минут в день, но при этом продемонстрировала значительное влияние на психологическое здоровье, устойчивость к стрессу и поведенческую мотивацию.

Первый автор Дарвин Геварра, доктор философии и эксперт в области поведенческой науки и цифровой медицины, подчеркнул, что гибкие форматы веб-интервенций могут расширить охват и быть адаптированы для образования, корпоративных программ и систем здравоохранения.