В 2021 году Венера Ванг оказалась в сложном положении: недавно разведенная, безработная, со сбережениями менее $10 тыс. и с ребенком на руках. До этого она построила стабильную карьеру с шестизначным доходом, управляя закупками в крупной технологической компании. Теперь ей нужно было перестроить не только карьеру, но и финансовое будущее.

Развод стал «звонком пробуждения в моей жизни», — рассказала 37-летняя женщина CNBC Make It. — Я помню, что для меня было очень важно изменить свою личность — превратиться из чьей-то жены в мать-одиночку».

Ванг вернулась на работу в Google, где занималась контролем качества программного обеспечения и операционной деятельностью. Но уже через год она поняла, что хочет не только стабильности, но и роста. Это побудило ее заняться искусственным интеллектом, сделав ставку на большие языковые модели еще до того, как они стали мейнстримом.

Всего за несколько лет ее работа в области искусственного интеллекта увеличила ее доход почти в три раза — с $300 тыс. до почти $1 млн. Сегодня, занимая должность главного менеджера по продуктам в крупной технологической компании, Ванг сформировала семизначный инвестиционный портфель и движется к финансовой независимости — хотя в начале своего пути считала такое достижение невозможным.

Ванг родилась и выросла в Кайфэне, небольшом городе в центральном Китае, где она чувствовала давление, заставляющее ее следовать установленному пути. «Учителя, семья, а позже и мой начальник на работе возлагали на меня большие надежды», — рассказывает женщина. Они хотели, чтобы Ванг жила «определенным образом, к определенному возрасту», и у них были «определенные критерии того, как выглядит успех».

Но Ванг хотела выбрать свой собственный путь: «Я не чувствовала, что у меня достаточно свободы, чтобы жить той жизнью, которой я хочу, и это подтолкнуло меня к идее переехать за границу и жить в другой среде», — говорит она.

В 2013 году она переехала в США, чтобы получить степень магистра делового администрирования в Университете Дьюка. Переход был непростым, особенно когда дело касалось языка. «Когда я впервые приехала в США, мой английский был плох, он был ужасен, — вспоминает Ванг. — Постепенно, по мере того, как я больше практиковалась, с годами он становился только лучше».

Жизнь в США отличалась и в других отношениях. «Люди здесь очень независимы», — говорит она. Вернувшись в Китай, ее жизнь вращалась вокруг семьи и общества, с ожиданиями, связанными с отношениями и традициями. Но в США она нашла больше свободы, чтобы делать собственный выбор, как в профессиональном, так и в личном плане.

Получив степень магистра делового администрирования в 2015 году, Ванг устроилась на высокооплачиваемую работу менеджером по снабжению в подразделении оборудования технологической компании в Сиэтле, заложив основу для карьеры, которую она впоследствии использовала для восстановления своих финансов.

Жизнь после развода

Ванг ушла с работы в 2020 году, переехав в Нью-Йорк по работе мужа. Тогда она решила взять год отпуска, чтобы воспитывать дочь. Затем, в 2021 году, ее брак распался. Внезапно Ванг стала матерью-одиночкой, безработной и с неопределенным будущим.

«Когда мы расстались, я очень внимательно изучила свои личные финансы, — говорит она. — У меня было меньше 10 000 долларов наличными и около 40 000 долларов на моем IRA. И это, в общем-то, все. Для меня было довольно шокирующим прийти к такому пониманию. Я начала понимать, что до этого момента я ужасно распоряжалась своими личными финансами».

Ванг переехала в район залива Сан-Франциско и вернулась на работу, контролируя качество программного обеспечения и операции в Google, обеспечивая надежность таких продуктов, как Google Drive и Gmail. Должность приносила около $300 тыс., обеспечивая финансовую стабильность, необходимую для содержания дочери и восстановления сбережений.

«Мне пришлось кардинально изменить свое мышление, — говорит Ванг. — Теперь это касается не только меня. Это касается и того, как я забочусь о будущем своей дочери».

Карьера в сфере искусственного интеллекта

Проработав почти год в Google, Ванг начала чувствовать застой. «Я начала понимать, что недостаточно себя подталкиваю, я не чувствовала, что достаточно расту», — говорит она.

Вместо того чтобы оставаться в своей зоне комфорта, она обратила внимание на технологию искусственного интеллекта Google, осознав ее потенциал и влияние. В 2022 году она перешла в команду, работающую над большими языковыми моделями, помогая контролировать разработку таких инструментов, как чат-боты и помощники на основе ИИ.

В течение следующих трех лет Ванг занимала три разные должности в сфере ИИ, покинув Google в 2024 году, чтобы присоединиться к стартапу примерно на год, а затем вернуться в крупную технологическую компанию.

«Я всегда ищу области, где я могу быть ученицей, а не учителем», — говорит она, веря, что непрерывное обучение способствует долгосрочному росту.

Эти шаги помогли ей почти утроить свой годовой доход с $300 тыс. до $970 тыс., включая акционерный капитал и бонусы, в течение трех лет. В быстрорастущей отрасли ИИ опытных специалистов мало — и этот дефицит приводит к росту зарплат. «Рынок очень конкурентный, — говорит она. — Все пытаются заполучить лучшие таланты».

Хотя зарплата — это большой бонус, Ванг считает саму работу столь же полезной. «Когда я захожу в офис, я знаю, что работаю над чем-то действительно важным для будущего этой технологии, и это меня больше всего воодушевляет», — говорит она.

Как Ванг распоряжается финансами

Благодаря дисциплинированному подходу к сбережениям и сосредоточенности на долгосрочных финансовых целях Ванг ведет скромный образ жизни, несмотря на свой высокий доход. Вот как она потратила свои деньги в октябре 2024 года:

Сбережения и инвестиции: $52 118 на брокерский счет, HSA, FSA для иждивенцев;

$52 118 на брокерский счет, HSA, FSA для иждивенцев; Необязательные расходы: $2 322 на проезд, одежду, цветы, сеансы коучинга по личностному росту;

$2 322 на проезд, одежду, цветы, сеансы коучинга по личностному росту; Транспорт: $642 на электромобиль, зарядную станцию;

$642 на электромобиль, зарядную станцию; Еда: $589 на продукты и питание вне дома;

$589 на продукты и питание вне дома; Подписки и членство : $323 на Audible, облачное хранилище, Lululemon Studio Mirror, тренажерный зал;

: $323 на Audible, облачное хранилище, Lululemon Studio Mirror, тренажерный зал; Страхование: $312 на медицинскую страховку, стоматологическую страховку, страховку зрения, страховку автомобиля, страховку арендаторов;

$312 на медицинскую страховку, стоматологическую страховку, страховку зрения, страховку автомобиля, страховку арендаторов; Коммунальные услуги: $174 на Wi-Fi, отопление, электричество;

$174 на Wi-Fi, отопление, электричество; Телефон: 32$.

Самый большой финансовый приоритет Ванг — это инвестиции в будущее — как свое собственное, так и дочери. В 2024 году она вносила в среднем $35 тыс. в месяц на свои инвестиционные счета, хотя сумма варьировалась от месяца к месяцу.

К октябрю она уже максимально использовала свои 401(k) и индивидуальный пенсионный счет, поэтому большая часть ее взносов в размере $52 118 в том месяце была направлена на брокерский счет, а около $1 000 были направлены на сберегательный счет медицинского страхования и гибкий расходный счет для иждивенцев.

Ее дисциплинированный подход помог ей создать семизначный портфель — уровень сбережений, который делает ранний выход на пенсию возможным. «Я приближаюсь к моменту, когда я могу выйти на пенсию раньше, если захочу, но я предпочитаю этого не делать, потому что для меня моя работа очень полезна», — говорит она.

Несмотря на то, что Ванг зарабатывает почти $1 млн в год, она сохраняет свои расходы на низком уровне, предпочитая снимать двухкомнатную квартиру, а не покупать ее в дорогом Пало-Альто. «Когда я подсчитала, сумма процентов, которые я в итоге заплачу, будет намного больше, чем арендная плата, которую я плачу сейчас, — говорит она. — Я лучше вложу эти деньги в инвестиции и позволю им расти».

Ванг по-прежнему ходит по магазинам секонд-хенда, перепродает вещи, которые ей надоели, и редко позволяет себе роскошные покупки. «Я стараюсь жить экономно, потому что знаю, что долгосрочная финансовая безопасность важнее краткосрочных излишеств», — говорит она.

Несмотря на свой дисциплинированный подход к расходам, Ванг позволила себе небольшие поблажки по мере роста доходов. Она тратит больше на путешествия, фитнес и больше не переживает из-за цен на продукты, как раньше.

«Раньше я заходила в продуктовые магазины, смотрела на ценник и думала, что мне купить: малину или клубнику, но теперь я могу купить и то, и другое», — говорит она.

Для Ванг финансовая независимость заключается не в уходе с работы, а в свободе, которая приходит с богатством.

«Я считаю, что финансовая независимость на самом деле не столько касается финансов, — говорит она. — Это скорее вопрос независимости, когда вы чувствуете, что у вас есть эта свобода, чтобы иметь возможность делать выбор в своей карьере, в своей жизни, который вам нравится. И это для меня более ценно».

Ванг отмечает, что даже если бы она рано вышла на пенсию, она бы все равно изучала ИИ, потому что ей это интересно.

«Я могу каждый день приходить в офис и спрашивать себя: “Работаю ли я над чем-то важным для этой компании, работаю ли я над чем-то важным для моего карьерного роста и узнаю ли я что-то новое каждый день?” — говорит она. — Если я могу ответить на эти три вопроса “да”, то я думаю, что это будет для меня карьера, приносящая удовлетворение».