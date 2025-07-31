В 1995 году инженер Брендан Айк пришел в компанию Netscape и практически сразу получил безумное задание — создать новый язык программирования всего за 10 дней. Задача стояла простая по формулировке, но грандиозная по последствиям: придумать язык, которым веб-разработчики смогут легко «оживлять» страницы в браузере, он должен был быть достаточно простым для новичков и достаточно мощным, чтобы конкурировать с Java.

Брендан Айк/Wikipedia

Так появился JavaScript — язык, ставший основой динамичного интернета, только вот сам Айк называл свое детище «языком в панике»: он собрал его из фрагментов знакомых языков, вдохновляясь Java, Self и Scheme, буквально на бегу, без полноценной команды и нормального тестирования.

В результате JavaScript получился противоречивым. Уже в первых версиях были баги, нелогичные конструкции и синтаксические шероховатости, с которыми интернет живет до сих пор, несмотря на это, язык оказался невероятно востребованным. Разработчики оценили возможность напрямую управлять элементами браузера — и начали массово внедрять JavaScript на сайтах.

Айк не ожидал, что столь сырой язык станет глобальным стандартом, но по сути, именно скорость его появления и гибкость синтаксиса позволили JavaScript закрепиться в браузерах и стать доминирующим. Переосмыслить его уже было невозможно — слишком много сайтов на нем работало.

Спустя годы Айк признавал, что допустил массу ошибок, но ключевым решением считает то, что сделал язык максимально податливым и расширяемым, именно это позволило JavaScript выжить, эволюционировать — и стать незаменимым.

Позже Брендан Айк стал сооснователем Mozilla и одним из архитекторов Firefox, а затем запустил браузер Brave с упором на приватность, но именно JavaScript остался его главным наследием — спонтанным и хаотичным, но изменившим интернет.